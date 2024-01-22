Премьера трейлера документального фильма «Форма вогню»

Прем’єра трейлеру документального фільму «Форма вогню»
22.01.2024
Doc Kyiv Fest оголосив про старт прийому заявок на участь у конкурсній програмі
Новий рік зі Starlight Media: абсолютне лідерство, улюблені хіти та перший український європейський серіал
#Нестерпиться: ООН Жінки в Україні розпочинають комунікаційну кампанію з протидії гендерно зумовленому насильству.
Комунікації для звільнених і прифронтових громад: як медіа сприяють взаєморозумінню і стійкості під час війни
Українська правда шанує лідерів
У Києві відбулася церемонія нагородження Всеукраїнської премії Тато року-2023. Хто переміг?