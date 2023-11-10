Наталка Ворожбит просит фанатов «Кайдашів» о помощи

Наталка Ворожбит просить фанатів «Кайдашів» про допомогу
10.11.2023
У Рівному розпочав роботу реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY
Психологічні аспекти реабілітації військових: як пройшов семінар Recover together?
У Дніпрі відкриють уже третій центр реабілітації для військових національної мережі RECOVERY Віктора та Олени Пінчуків
У київському реабілітаційному центрі RECOVERY Віктора та Олени Пінчуків запрацювало вже друге відділення
У Львові запрацював реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY, заснованої Віктором і Оленою Пінчуками
Діти Героїв: Забезпечимо разом 3000 дітей загиблих Героїв діджитал-освітою