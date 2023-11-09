Оздоровительный отдых для детей со всей Украины прошел в санатории «Кришталевий палац» в Трускавце

Заботиться о здоровье детей во время войны особенно важно. Постоянные тревоги и бомбоубежища, многочасовые онлайн занятия негативно влияют на физическое и психологическое состояние детей. Государственное предприятие Санаторий «Кришталевий палац» совместно с Общественной Организацией «Яскрава Країна» прикладывают максимум усилий для организации оздоровления и отдыха детей из разных уголков Украины. Оксана Рудковская – волонтер Общественной Организации «Яскрава Країна» рассказывает, что самое главное, что в санатории дети питаются вовремя, что дети не слышат тревог и чувствуют пространство – горы, Карпаты, экскурсии – это очень хорошо влияет на детское ментальное здоровье и уверяет, что Общественная Организация «Яскрава Країна» вместе с санаторием «Кришталевий палац» будут пытаться создать все условия, чтобы наши дети были счастливы и росли здоровой нацией. Андрей Карачун – медицинский директор государственного предприятия Санаторий «Кришталевий палац», расположенный в городе Трускавец, утверждает, что дети не нуждаются в таком медицинском обеспечении, что приезжают в санаторий. Детям, как правило, важнее, чтобы просто было место где отдохнуть, сменить картинку, сменить окружение, увидеть другие локации, попитаться вне дома другой едой, с друзьями провести время. Андрей искренне рассказывает, что это очень вдохновляет, помогает понять, что государственное предприятие Санаторий «Кришталевий палац» работает не просто так, и что цель — не просто стремиться предоставлять услуги всем желающим, но и ответственно относиться к оздоровлению нации.