Впервые в столичной образовательной территории Midgard бомбоубежище превратили в настоящую галерею.

Наслаждаться красотой мира, а не пустотой стен: впервые в столичной школе Midgard бомбоубежище превратили в настоящую галерею. Здесь презентовали выставку фотографа Дениса Копылова, который объездил мир – «Между двумя полюсами» – и теперь показывает его детям. Фотохудожник рассказывает, что ездил и видел что-то снаружи, затем синхронизировал это со своими ощущениями внутри. Поэтому для него это – чтобы каждый человек, каждый ребенок увидел внешний мир как свою внутреннюю красоту.

Теперь каждая комната укрытия несет частичку красоты и несравненность стран, которые за 6 лет объездил автор. Идея гармонизировать школьников даже в бомбоубежище, возникла в школе Midgard потому что месседж – воспитывать доброту, любовь к прекрасному – перекликается с местными идеями воспитания и помогает ученикам. Школьница 11 класса – София, делится впечатлениями, что это, конечно, улучшает настроение, потому что яркие картины, такие фотографии животных, которые можно долго разглядывать, помогают приятно провести время в этом месте.

Архитектор личностей и основатель образовательной территории Midgard – Олег Попов, гордится, что теперь его ученики могут почувствовать себя, увидеть вселенную с другой стороны, и это очень классно, что они могут перемещаться из разных стран, пространств и чувствовать драйв и желание путешествовать.