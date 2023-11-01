«Твій серіал» — новый телеканал от Starlight Media

«Твій серіал» — новий телеканал від Starlight Media
01.11.2023
Голова Starlight Media Олександр Богуцький виступить на першому Саміті СЕО від Forbes
Human Capital UA 2023: відбудеться всеукраїнське обговорення розвитку людського капіталу
Премія HR-бренд 2023 презентує кейси номінантів на марафоні «Незламні. Досвід роботодавців в умовах війни»
Starlight Media став титульним медіапартнером ІХ Киівського міжнародного економічного форуму 2023
Відеокурс від Veteran Hub: як стати дружньою для ветеранів компанією
Діти Героїв: Забезпечимо разом 3000 дітей загиблих Героїв діджитал-освітою