В Днепре откроется третий центр реабилитации для военных национальной сети RECOVERY

У Дніпрі відкриють уже третій центр реабілітації для військових національної мережі RECOVERY Віктора та Олени Пінчуків
18.10.2023
Операція «Єдність-2. Новорічний салют». UNITED24, фонд «Повернись живим» та monobank збирають на 5000 FPV-дронів для ЗСУ
В Україні стартувала програма для військових RECOVERY. Сексуальне життя
Реабілітація вихідного дня для наших військових: гра “Є питання” в центрах Recovery у Вінниці та Львові
У Києві відбулася церемонія нагородження Всеукраїнської премії Тато року-2023. Хто переміг?
Наталка Ворожбит просить фанатів «Кайдашів» про допомогу
У Рівному розпочав роботу реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY