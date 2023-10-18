Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Перевізниця
Перевізниця
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Супербабуся
Супербабуся
 ВІН ВОНА ШОУ
ВІН ВОНА ШОУ
 Сериалы
Сериалы
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Сліпа
Сліпа
 Супермама
Супермама
Все проекты
ua

У Дніпрі відкриють уже третій центр реабілітації для військових національної мережі RECOVERY Віктора та Олени Пінчуків

18.10.2023

Извините, но эта статья доступна только на таких языках: украинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
В Днепре откроется третий центр реабилитации для военных национальной сети RECOVERY
Телеканал СТБ

Операція «Єдність-2. Новорічний салют». UNITED24, фонд «Повернись живим» та monobank збирають на 5000 FPV-дронів для ЗСУ

 В Днепре откроется третий центр реабилитации для военных национальной сети RECOVERY
Телеканал СТБ

В Україні стартувала програма для військових RECOVERY. Сексуальне життя

 В Днепре откроется третий центр реабилитации для военных национальной сети RECOVERY
Телеканал СТБ

Реабілітація вихідного дня для наших військових: гра “Є питання” в центрах Recovery у Вінниці та Львові

 В Днепре откроется третий центр реабилитации для военных национальной сети RECOVERY
Телеканал СТБ

У Києві відбулася церемонія нагородження Всеукраїнської премії Тато року-2023. Хто переміг?

 В Днепре откроется третий центр реабилитации для военных национальной сети RECOVERY
Телеканал СТБ

Наталка Ворожбит просить фанатів «Кайдашів» про допомогу

 В Днепре откроется третий центр реабилитации для военных национальной сети RECOVERY
Телеканал СТБ

У Рівному розпочав роботу реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить