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Когда Украина переводит часы на зимнее время в 2023 году

18.10.2023

В ночь на 29  октября 2023 года Украина официально переходит на зимнее время. В 4 утра 29 октября стрелки часов переводят на один час назад. Таким образом следующие сутки в выходной день «увеличиваются» на час. Как влияет на здоровье перевод часов и как к нему готовиться ― читайте в нашем материале.

Когда переводят часы на зимнее время 2023 в Украине

В Украине дважды в год переводят часы ― для экономии электроэнергии и соответствия календарю, из-за которого этот час «гуляет» в течение года. Перевод часов совершают в последнее воскресенье октября ― на час назад, а в последнее воскресенье марта ― на час вперед.

Обычно все электроника автоматически переводит время, а вручную нужно его изменить на механических часах и приборах, не подключенных к интернету.

Но перевод времени вызывает не только дискомфорт из-за механических действий и изменений в планах, но и может вредить здоровью, если к нему не подготовиться правильно.

Переход на зимнее время ― влияние на организм

  • Ученые предупреждают, что резкая смена режима дня может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания и увеличить вероятность инфарктов. Это происходит в случае резкого перехода для неподготовленного организма.
  • Уменьшение концентрации из-за изменения режима дня влияет на внимательность людей. По статистике сразу после перевода часов увеличивается количество травм и ДТП. Чтобы самостоятельно вводить себя в ресурс, утром необходимо успевать делать разминку для мышц после подъема и запускать организм умеренно плотным завтраком. Противопоказано выходить из дома еще не проснувшись ― это усугубит состояние.

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Как правильно готовиться к зимнему времени?

Чтобы правильно подготовиться к переводу часов, необходимо за неделю-две до него начать смещать свои привычные ритуалы (подъем, водные процедуры, прием пищи, прогулки, отход ко сну) во времени: в марте ― на 15―20 минут раньше, а в октябре ― позже. Этот интервал постепенно увеличивайте до часа. В таком случае ваш организм и психика легко адаптируются. Этот вариант также подходит для подготовки детей, которые особо чувствительны к режиму дня.

  • После изменения графика стоит увеличить время на свежем воздухе, чтобы обеспечить организм кислородом, придерживаться правильного питания.
  • Занимайтесь больше спортом.
  • Откажитесь от кофе или алкоголя перед сном.
  • Избегайте переутомления.

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