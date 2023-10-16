Компания Kormotech активно реализует социальную миссию – изменяет отношение к животным в Восточной Европе. Ведь собаки и кошки – это не собственность, а полноценные члены семьи.

С начала войны волонтеры и неравнодушные пытаются самостоятельно помогать животным, которые остались на произвол судьбы. Ухаживают, кормят, выгуливают четырехлапых в приютах и ​​привлекают все возможные ресурсы. Не остаются в стороне и крупные бизнесы. К примеру, украинская компания Kormotech положила начало инициативе Save Pets of Ukraine — глобальная цепочка привлечения помощи со всего мира. За год проекту удалось собрать международные донаты на сумму более 3 миллионов долларов.