В киевском реабилитационном центре RECOVERY заработало второе отделение

У київському реабілітаційному центрі RECOVERY Віктора та Олени Пінчуків запрацювало вже друге відділення
10.10.2023
У Львові запрацював реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY, заснованої Віктором і Оленою Пінчуками
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