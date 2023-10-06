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La Pasta – Выбор страны 2023

06.10.2023

Патриотический потребительский порыв создал внутри страны уникальные возможности для роста украинского бизнеса. Однако доверие, которое украинский потребитель предоставляет отечественной продукции, оборачивается высокими ожиданиями. И сегодня есть возможность отслеживать определенные ориентиры для потребителей в выборе лучших представителей определенной отрасли.

В этом году торговая марка La Pasta возглавила рейтинг лучших макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, получив награду "Выбор страны" 2023. Согласно методике конкурса, победителей выбирали по таким критериям – репутация, качество, ассортимент и популярность.

В компании утверждают, что Бренд La Pasta ежегодно доказывает достойное качество макаронных изделий и пытается быть ближе к украинцам. И эта награда является дополнительным тому свидетельством. Компания выражает благодарность за доверие каждому украинцу и хорошо понимает, что постоянное стремление лидерства в своей отрасли, особенно в столь трудные времена – сверхважная и ответственная миссия. Следовательно, цель компании – развиваться, помогать украинцам и быть настоящей опорой для тех, кто выбирает торговую марку La Pasta.

Для отечественных компаний соответствие статуса «украинский производитель» сегодня звучит особенно гордо и побуждает к преодолению любых препятствий на пути к долгожданной Победе!

Video: La Pasta – Выбор страны 2023


La Pasta возглавила рейтинг лучших макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, получив отличие "Выбор страны" 2023

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