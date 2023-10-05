Православные церковные праздники в октябре 2023

Церковные праздники в октябре 2023 года: календарь по дням

В октябре 2023 года нас ожидает много церковных праздников. Среди них — Покров Пресвятой Богородицы. Для вашего удобства редакция STB.UA собрала новый календарь церковных праздников октября 2023 года.

Когда в этом году будет Покров Пресвятой Богородицы?

В 2023 году и дальше украинцы будут праздновать Покров Пресвятой Богородицы 1 октября. Напомним, до перехода на новый юлианский календарь празднование приходилось на 14 октября.

Главные церковные праздники в октябре 2023 года по новому календарю

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы

6 октября – апостола Фомы

9 октября – апостола Иакова Алфиева

16 октября – мученика Лонгина Сотника при Кресте Господнем

18 октября – апостола и евангелиста Луки

26 октября – священномученика Димитрия Мироточца

Церковные праздники в октябре 2023 года: календарь по дням

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

2 октября – священномученика Киприана, епископа, мученицы Юстины и мученика Феоктиста; блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского.

3 октября – священномученика Дионисия Ареопагита.

4 октября – священномученика Ерофея, епископа Афинского.

5 октября – мученицы Харитины Амиссийской (Понтийской).

6 октября – апостола Фомы.

7 октября – мучеников Сергея и Вакха.

8 октября – преподобной Пелагии Антиохийской.

9 октября – апостола Иакова Алфиева.

10 октября – мучеников Евлампия и Евлампии.

11 октября – апостола от 70-ти Филиппа; преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского.

12 октября – мучеников Прова, Тараха и Андроника.

13 октября – священномучеников Карпа, Папиллы и Агатоники.

14 октября – священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия; преподобной Параскевы Сербской.

15 октября — преподобного Евтимия Нового, преподобномученика Лукиана.

16 октября — мученика Лонгина Сотника при Кресте Господнем.

17 октября – пророка Осии.

18 октября – апостола и евангелиста Луки.

19 октября – святого пророка Иоила; священномучеников Уара; преподобного Иоанна Рыльского.

20 октября – святого великомученика Артемия.

21 октября – преподобного Иллариона Великого.

22 октября – святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, чудотворца; святых семи отроков в Ефесе.

23 октября – апостола Иакова.

24 октября – священномученика Ареты и тех, что с ним.

25 октября – священномучеников и нотарей Маркияна и Мартирия.

26 октября – священномученика Димитрия Мироточца.

27 октября – священномученика Нестора; священномучеников Капетолины и рабыни ее Еротииды.

28 октября – священномучеников Терентия и Неонилы; преподобного Стефана Савваита, создателя канонов; священномученицы Параскевы в Иконии, названной Пятница.

29 октября – священномученицы Анастасии Римлянки.

30 октября — священномученики Зиновия и Зиновии.

31 октября — святых апостолов Стахия, Амплия и с ними; священномученика Епимаха.

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