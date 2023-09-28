Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Сериалы
Сериалы
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Юрик
Юрик
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
Все проекты
ua

У Львові запрацював реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY, заснованої Віктором і Оленою Пінчуками

28.09.2023

Извините, но эта статья доступна только на таких языках: украинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Во Львове заработал реабилитационный центр для раненых военных национальной сети RECOVERY
Телеканал СТБ

Діти Героїв: Забезпечимо разом 3000 дітей загиблих Героїв діджитал-освітою

 Во Львове заработал реабилитационный центр для раненых военных национальной сети RECOVERY
Телеканал СТБ

Руслан Квінта привезе талановитих дітей у Болгарію

 Во Львове заработал реабилитационный центр для раненых военных национальной сети RECOVERY
Телеканал СТБ

Фонд Олени Пінчук і Have A Rest презентують лімітовану благодійну колекцію рюкзаків EMPOWER HER POWER для допомоги жінкам-військовим

 Во Львове заработал реабилитационный центр для раненых военных национальной сети RECOVERY
Телеканал СТБ

25 серпня Forbes проводить у Львові Благодійний форум «Незалежні»

 Во Львове заработал реабилитационный центр для раненых военных национальной сети RECOVERY
Телеканал СТБ

Veteran Hub запускає подкасти про досвід воїнів та тих, хто чекає на коханих з війни

 Во Львове заработал реабилитационный центр для раненых военных национальной сети RECOVERY
Телеканал СТБ

Ведущая СТБ Надежда Матвеева стала амбассадором убежища во Львове
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить