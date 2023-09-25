Православные церковные праздники в октябре 2023

Церковные праздники в октябре 2023 года: календарь по дням
В октябре 2023 года нас ожидает много церковных праздников. Среди них — Покров Пресвятой Богородицы. Для вашего удобства редакция STB.UA собрала новый календарь церковных праздников октября 2023 года.
Когда в этом году будет Покров Пресвятой Богородицы?
В 2023 году и дальше украинцы будут праздновать Покров Пресвятой Богородицы 1 октября. Напомним, до перехода на новый юлианский календарь празднование приходилось на 14 октября.
Главные церковные праздники в октябре 2023 года по новому календарю
- 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы
- 6 октября – апостола Фомы
- 9 октября – апостола Иакова Алфиева
- 16 октября – мученика Лонгина Сотника при Кресте Господнем
- 18 октября – апостола и евангелиста Луки
- 26 октября – священномученика Димитрия Мироточца
Церковные праздники в октябре 2023 года: календарь по дням
- 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
- 2 октября – священномученика Киприана, епископа, мученицы Юстины и мученика Феоктиста; блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского.
- 3 октября – священномученика Дионисия Ареопагита.
- 4 октября – священномученика Ерофея, епископа Афинского.
- 5 октября – мученицы Харитины Амиссийской (Понтийской).
- 6 октября – апостола Фомы.
- 7 октября – мучеников Сергея и Вакха.
- 8 октября – преподобной Пелагии Антиохийской.
- 9 октября – апостола Иакова Алфиева.
- 10 октября – мучеников Евлампия и Евлампии.
- 11 октября – апостола от 70-ти Филиппа; преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского.
- 12 октября – мучеников Прова, Тараха и Андроника.
- 13 октября – священномучеников Карпа, Папиллы и Агатоники.
- 14 октября – священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия; преподобной Параскевы Сербской.
- 15 октября — преподобного Евтимия Нового, преподобномученика Лукиана.
- 16 октября — мученика Лонгина Сотника при Кресте Господнем.
- 17 октября – пророка Осии.
- 18 октября – апостола и евангелиста Луки.
- 19 октября – святого пророка Иоила; священномучеников Уара; преподобного Иоанна Рыльского.
- 20 октября – святого великомученика Артемия.
- 21 октября – преподобного Иллариона Великого.
- 22 октября – святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, чудотворца; святых семи отроков в Ефесе.
- 23 октября – апостола Иакова.
- 24 октября – священномученика Ареты и тех, что с ним.
- 25 октября – священномучеников и нотарей Маркияна и Мартирия.
- 26 октября – священномученика Димитрия Мироточца.
- 27 октября – священномученика Нестора; священномучеников Капетолины и рабыни ее Еротииды.
- 28 октября – священномучеников Терентия и Неонилы; преподобного Стефана Савваита, создателя канонов; священномученицы Параскевы в Иконии, названной Пятница.
- 29 октября – священномученицы Анастасии Римлянки.
- 30 октября — священномученики Зиновия и Зиновии.
- 31 октября — святых апостолов Стахия, Амплия и с ними; священномученика Епимаха.
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