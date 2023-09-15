СТБ и SPACE Production приступили к съемкам нового многосерийного детектива «К.О.Д»

10 сентября в Киеве стартовали съемки нового детективного сериала «К.О.Д», который является собственной разработкой СТБ и SPACE Production. Съемки сериала «К.О.Д.» будут продолжаться в Киеве, а также в нескольких регионах Украины. Премьера в эфире СТБ запланирована на 2024 год.

По сюжету, К.О.Д — это новое спецподразделение полиции Украины, которое сформировалось из лучших специалистов агентства ОСА и Водной полиции. А также название программы, созданной на базе искусственного интеллекта, которую подразделение использует в своей работе.

История нового спецподразделения начинается с расследования ряда резонансных убийств иностранных граждан, которые произошли одновременно в Закарпатье и Киеве. Послы и консулы требуют незамедлительно привлечь лучшие силы. Справиться с задачей сможет только новое подразделение К.О.Д., специалисты которого способны раскрывать преступления как на суше, так и на воде. Кроме того, это дело оказалось идеальным полигоном для запуска командой в работу уникальной компьютерной программы на базе искусственного интеллекта, разработка которой только что завершилась.

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«Компьютерная программа «Код» в секунду анализирует объемные массивы разнообразной информации, облегчая тем самым работу следователей, — рассказывает креативная продюсер сериала «К.О.Д.» Нина Пономарева. — Именно благодаря этой программе был создан Криминалистический Оперативный Департамент (К.О.Д.), в который в результате анализа искусственным интеллектом всех претендентов вошли только лучшие сотрудники агентства ОСА (сериал «СЛІД») и Водной полиции (сериал «Водная полиция»)».

«За годы нашей работы над «СЛІДОМ» и «Водной полицией» мы создали настоящий пантеон супергероев. Это, можно сказать, наша собственная вселенная Marvel, — делится генпродюсер и основатель SPACE Production Дарья Легони-Фиалко. — Наши герои уже давно вышли за пределы своих сериалов, зрители наделяют их новыми качествами, для кого они оказались теми, кто способен преодолеть самое зло, а для кого лучшими друзьями, в компании которых можно провести самый сложный период жизни».

«Наша миссия — отвечать на запрос украинцев и создавать для них именно вдохновляющий контент, который позволяет немного отвлечься от тревожных реалий, добавляет сил и эмоциональной подзарядки. Мы хотим, чтобы вместе с любимыми героями наши зрители никогда не теряли уверенности, что справедливость восторжествует над каким-либо злом. Вместе с тем СТБ не прекращает поиск и разработку новых форматов, в том числе художественных. Работа над подобными долгосрочными сериальными проектами — это наш вклад в восстановление индустрии и в поддержку творческих команд, которые стремятся создавать для украинцев новый креативный контент именно сейчас. И мы благодарны нашему партнеру SPACE Production, что в этом стремлении имеем общее видение и общие идеи, нашедшие воплощение в совместной разработке проекта «К.О.Д.». У нас очень амбициозный план и верим, что новая процедурная история найдет отклик в сердцах зрителей», — комментирует генеральная продюсер сериального производства СТБ Екатерина Шевелюк.

Напомним, недавно СТБ анонсировал новый сезон любимого сериала «СЛІД». Не пропустите новые резонансные расследования — уже этой осенью с понедельника по четверг в 20:00.

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