Дню Знаний быть несмотря ни на что — так утверждают в образовательной территории Midgard

Учебный год должен быть таким же увлекательным как и каникулы. Об этом уверены в столичной школе Midgard. Поэтому и праздник первого звонка устроили традиционно ярким. В патриотическом стиле, по мотивам Лесной Песни. Архитектор личностей и основатель образовательной территории Midgard Олег Попов, радуется, что имеет возможность организовать праздник, на котором дети — ученики образовательной территории Midgard, могут почувствовать минутки счастья, потому что это крайне важно в такие трудные времена.

Поздравили учеников — основатель образовательной территории Midgard и ребята, которые еще несколько лет назад были ведущими на этой же сцене, а сейчас носят пиксель. А дальше уже — целая развлекательная программа, чтобы всем было интересно! Родители делятся впечатлениями, что увидели прекрасное выступление на сцене сегодня и украинской певицы Кристины Соловий, и вокально-инструментального ансамбля, и выступление военных, благодаря которым сегодня здесь все вместе, можем стоять, разговаривать и радоваться сегодняшнему дню! Поэтому ярко-зеленый праздник подбодрил и вдохновил на новые свершения всех присутствующих.