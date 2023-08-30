Изменились ли предпочтения украинцев при выборе цветов? Что выбирают и что актуально?

Композиции из одинаковых цветов или миксированные с экзотикой, более пастельные и спокойные цвета – в сети Flora Vip Lux начинают подготовку к празднику 1 сентября и уже видят, какие букеты будут актуальны.

Флористы рассказывают, что сейчас украинцы выбирают более миксированные букеты. Если раньше это были просто розы, то сейчас люди по своему желанию хотят их как-то смиксовать с максимально необычными цветками, например протеей, голландским, очень экзотическим цветком. И фантазии по поводу композиций тоже нет предела. Сейчас молодежь выбирает невероятные, необычные букеты, и это выглядит весьма круто. Но и люди более солидного возраста также иногда любят что-то максимально необычное.

Главное, уверены специалисты сети Flora Vip Lux, чтобы букет и эмоция от этого подарка запомнилась любимому учителю или любимому человеку надолго.