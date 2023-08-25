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Всеукраинская премьера фильма Нескорені – смотрите 8 сентября на СТБ

25.08.2023

Не пропустите всеукраинскую премьеру, которая продемонстрирует силу духа украинских воинов, – смотрите документальный фильм Нескорені 8 сентября на СТБ!

У каждого из них была своя жизнь: любимая работа, семья, друзья и увлечения. Но не раздумывая, они пошли защищать свою родную Украину от врага…

Увидите украинских воинов, которые, несмотря ни на что, сохранили силу духа и продолжат свою борьбу на международном спортивном мероприятии – смотрите документальный фильм Нескорені 08.09.2023 на СТБ.

Video: Всеукраинская премьера фильма Нескорені – смотрите 8 сентября на СТБ


Не пропустите всеукраинскую премьеру, которая продемонстрирует силу духа украинских воинов, – смотрите документальный фильм Нескорені 8 сентября на СТБ!

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