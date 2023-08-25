Томатная паста в домашних условиях: 5 простых рецептов

Простые рецепты томатной пасты на зиму от участников проекта «МастерШеф»
Наконец-то пришла пора домашних, сочных, налитых солнцем помидоров. Совершенно невозможно пройти мимо прилавка и не купить килограмм-другой. Или не сорвать хотя бы один помидор с собственного огорода. Но, увы, возможности человеческого организма не бесконечны и съесть все выращенные помидоры просто невозможно. И тогда на помощь придут наши рецепты от участников проекта «МастерШеф. Профессионалы». Как сделать томатную пасту в домашних условиях? Выбирайте рецепт на свой вкус в нашем материале.
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Классическая томатная паста
Ингредиенты:
- помидоры — 3 кг
- репчатый лук — 2 головки
- сахар — 100 г
- уксус 6% — ½ стакана
- соль — по вкусу
- вода — ½ стакана
Приготовление:
- Помидоры моем и удаляем подпорченные места и плодоножки.
- Разрезаем на половинки и складываем в эмалированную кастрюлю. Туда же отправляем нарезанный лук, наливаем воду, ставим на огонь и доводим до кипения.
- Уменьшаем огонь и тушим около 15 минут, пока помидоры не станут мягкими. Когда масса остынет — перетираем ее через сито. Должны остаться шкурки — их смело выбрасываем. Возвращаем на огонь пасту и тушим пока не уварится в 5 раз.
- При этом не забываем всё время помешивать, иначе она может пригореть. Добавляем сахар, соль, пробуем и корректируем вкус. Наливаем уксус, перемешиваем и сразу же заливаем пасту в предварительно простерилизованные банки и закатываем.
- Переворачиваем и укутываем банки в одеяло до полного остывания. Классическая томатная паста готова — без неё не обойдётся ни один борщ.
Томатная паста с яблоками
Ингредиенты:
- помидоры — 1,5 кг
- кислые очищенные яблоки — 300 г
- лук — 1 большая головка
- уксус яблочный — 50 мл
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
- У помидоров вырезаем плодоножки, режем их на половинки и складываем в кастрюлю.
- Туда же добавляем нарезанные лук и яблоки. Ставим на маленький огонь, даем закипеть и варим около 20 минут.
- С помощью сита или блендера пюрируем нашу массу и возвращаем на огонь на 40 минут. За это время паста должна увариться в несколько раз. Не забываем помешивать.
- Добавляем соль, перец и сахар, пробуем на вкус и корректируем специями. Добавляем яблочный уксус и держим на огне еще 15 минут.
- Готовую томатно-яблочную пасту заливаем в тёплые, простерилизованные банки, закатываем и укутываем в одеяло до остывания. Такая паста отлично подойдет к мясным блюдам.
Острая томатная паста
Ингредиенты:
- помидоры — 3 кг
- лук — 500 г
- молотый жгучий перец — 2 ч.л.
- лавровый лист — 2 шт.
- сахар — 200 г
- горчичный порошок или семена — 2 ст.л.
- можжевельник (по желанию) — 3—4 ягоды
- уксус 6% — 200 мл
- чёрный перец — 6 горошин
Приготовление:
- Первым делом, помидоры нужно очистить от кожуры, для этого опускаем их сначала в кипяток и сразу же в холодную воду.
- Нарезаем помидоры на половинки, добавляем нарезанный лук, наливаем стакан воды, ставим на огонь и доводим до кипения.
- Варим около 15 минут и пропускаем массу через сито. Уксус подогреваем, добавляем в него жгучий перец, можжевельник, черный перец и лавровый лист. Доводим до кипения, охлаждаем и переливаем к томатам.
- Увариваем нашу пасту в несколько раз, добавляем горчицу, сахар и соль. Кипятим и варим еще около 5 минут.
- Сразу же разливаем по стерилизованным банкам и отправляем под одеяло пока паста полностью не остынет. Такая острая томатная паста отлично подойдет для борща, солянки или супа харчо.
Пряная томатная паста в духовке
Ингредиенты:
- помидоры — 4 кг
- соль — 4 ст.л.
- молотый кориандр — 1 ч.л.
- молотая корица — 1 ч.л.
- молотый черный перец — 1 ч.л.
- гвоздика — 10 палочек
- зелень по вкусу — петрушка, кинза, сельдерей
Приготовление:
- Помидоры режем на половинки, очищаем от подпорченных мест и складываем в сито, которое устанавливаем в кастрюле с кипящей водой.
- Варим около 10 минут. Через сито или с помощью блендера пюрируем томаты. Смешиваем массу с солью, переливаем в кастрюлю и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов на 2 часа.
- Периодически достаем, перемешиваем и проверяем густоту. Когда консистенция будет вас устраивать, добавляем специи.
- Зелень связываем в пучок и “топим” в соус. Возвращаем в духовку еще на полчаса. Зелень выбрасываем, она уже отдала весь свой аромат и вкус, пасту переливаем в простерилизованные банки, закатываем и прячем под одеяло, до остывания.
- Такой пряный соус отлично подойдет к борщу, гуляшу или мясу.
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Аджика с хреном
Ингредиенты:
- помидоры — 2 кг
- сладкий перец — 1 кг
- чеснок — 300 г
- острый перец “чили” — 300 г
- корень хрена — 300 г
- уксус 9% — 150 г
- соль — 150 г
Приготовление:
- Помидоры и перец моем, удаляем плодоножки и очищаем от семян.
- Томаты, хрен, чеснок, сладкий и острый перцы пропускаем через мясорубку, Добавляем уксус и соль, тщательно перемешиваем и сливаем жидкость.
- Получившуюся аджику разливаем по баночкам и закрываем обыкновенными капроновыми крышками. Хранить необходимо в холодильнике.
Приятного аппетита!
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