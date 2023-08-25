Ореховый Спас 2023: что нельзя и можно делать

Что нельзя делать на Ореховый Спас: приметы, обычаи и традиции

29 августа 2023 года празднуется Третий Спас, который также называют Ореховым или Хлебным. Он замыкает двухнедельный Успенский пост. Существует множество примет, обычаев, традиций, а также запретов, связанных с этим днем. Что нельзя делать на Ореховый Спас 2023, а также что обязательно нужно сделать в этот день, рассказала эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова.

29 августа православные верующие отмечают последний Спас в году. В народе его именуют Ореховым или Хлебным. Названия связаны с тем, что именно в это время обычно начинался сбор орехов, а из свежесобранной пшеницы хозяйки выпекали хлеб, который становился главным блюдом праздника. Однако этот Спас имеет и третье название – Полотняный. В народе говорили: «Первый Спас – на воде стоят, второй Спас – яблоки едят, третий Спас – на горе полотна продают». Отсюда и название.

Экстрасенс Алена Курилова также рассказала об этом празднике:

«Ореховый Спас – последний из летних Спасов. Наступает 29 августа. Но больших гуляний на этот праздник не делали. Ореховый Спас – время сбора орехов и запаса их на зиму, сбора урожая зерновых, сева озимых культур, освята колодцев, проведения ярмарок, подготовки к холодам. По народным традициям в этот день утром мужчины убирали на поле пшеницу. На сегодняшний день будет очень хорошей приметой, если вы попросите своего мужа купить мучные изделия, булки – чтобы он принес хлеб в ваш дом. Это должен сделать ваш муж, отец или сын – то есть мужчина в вашем доме. Если вы одна – купите хлеб самостоятельно. Такой обычай сулит достаток в вашем доме на год грядущий».

Традиции Третьего (Орехового) Спаса

По традиции в этот день из орешника заготавливали веники для бани. Считалось, что с их помощью можно было вылечить даже самые тяжелые болезни. Однако сушить эти веники нужно вдали от остальных, иначе они могут потерять целебные свойства.

Во многих городах устраивались ярмарки, где продавали домотканые полотна. Считалось, что этот день наиболее благоприятный для торговли.

Для пробного сбора урожая в этот день в лес посылали старшую женщину. Именно то количество орехов, которое она приносила, и служило мерой для всех остальных собирающих.

На Хлебный Спас принято устраивать семейный ужин, главным блюдом которого является свежеприготовленный хлеб, что, согласно поверьям, принесет здоровье членам семьи и достаток дому.

Как и в другие религиозные праздники, обязательным считается молитва и посещение богослужений.

Согласно поверьям, в этот день орех имеет магические свойства. Из ореховой скорлупы можно сделать настойку, которая будет помогать от болезней на протяжении всего года.

По традиции в этот день принято освящать орехи и приготовленный из муки свежего урожая хлеб.

Алена Курилова рассказывает, что обязательно нужно сделать в этот день:

«Женщины в древние времена ткали полотна для одежды на всю семью. Как говорила моя бабушка: «В Спас держи рукавички про запас». В этот день положено заботиться об «утеплении», о запасах теплой одежды на зимний период. Покупайте перчатки, теплые носки, шапки, свитера. Также по некоторым поверьям это полотно используют для лечения болезней. Если в вашем доме есть человек, который имеет хвори, хронические болезни, – купите именно в день Орехового Спаса новую рубаху этому человеку, сорочку для сна или комплект постельного белья.

В обед посетите храм, чтобы освятить купленный мужем хлеб, освятить вещички, которые будут оберегом для вашего ребенка, освятить эту сорочку. Обязательно святятся орехи (лещина), почитайте молитву перед иконой Диомида.

В этот день готовились к зиме. Проверьте закрома. Проведите ревизию дома и осмотрите запасы круп, сахара, меда, обязательно составьте список необходимых покупок, среди которых должна быть мука

Перед сном – хорошо помыться в бане. Заранее сделайте веник из лещины, дуба, который, по народным поверьям, защитит вас от сглаза и болезней. В этот день принято подавать на стол выпечку из зерна нового урожая – это принесет здоровье и достаток вашей семье. В нашей семье традиционно на Ореховый Спас делается медовик из мучно-медовых коржей, с натуральным сметанным кремом и сверху обязательно щедро сдобренный грецкими крупно поколотыми орехами.

Скажу один секрет из моего личного опыта, которым со мной поделилась старенькая бабушка, которая была целительницей. На Ореховый Спас людям, у которых есть душевные болезни или частые нервные расстройства, срывы, необходимо посвятить 12 грецких орехов в церкви и каждый месяц на полнолуние в темное время суток давать съесть по одному ореху чтобы привлечь душевную гармонию и спокойствие.

По древним традициям девушки гадали в этот день на орехах, срывая их с дерева. Расскажу вам некоторые трактования, если и вы захотите провести такой ритуал гадания. Если орех спелый – прийдет любовь, недозрелый – жди новость, гнилой – будет беда, горький – проблемы в семье. Если вы нашли сросшиеся орехи – сорвите левой рукой и положите в кошелек для того, чтобы были деньги».

Что нельзя делать на Ореховый Спас

В этот день нельзя ссориться и желать кому-то зла. Говорят, что неприятности, которые пожелаешь другим, вернутся тебе сторицей.

29 августа не принято отказывать в еде бедным и странствующим.

Нельзя отказываться от работы. С давних времен Хлебный Спас был днем сбора урожая перед грядущей зимой.

Считается, что в этот день в лесу бродит нечистая сила, потому крайне не рекомендуется ходить в лес без оберега.

Приметы и поверья на Ореховый Спас

Много орехов на Спас – через год запасешь хлеба про запас.

Третий Спас на полотне, а хлебец на току.

Когда хороший Третий Спас – зимой будет квас.

Третий Спас спросит вас: хлеб жали или в тени пролежали?

Журавли улетают – на Покров будет мороз.

Дождь с грозой в этот день – к теплой осени.

Хороший урожай орехов – к морозной зиме.

Нашел червивый орех – ждать беды.

В народе говорили про Ореховый Спас

После Успения пришло – солнце на осень пошло.

Ласточки улетают три раза, в три Спаса.

Если журавль отлетает к Третьему Спасу, то на Покров будет морозно, а нет – так и зима подождёт.

Первый орех нужно съесть самому – отведешь от себя порчу.

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