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День Независимости Украины: история праздника

24.08.2023

Ежегодно 24 августа Украина отмечает  самый важный для каждого государства праздник – День Независимости. В 2023 году эта дата выпадает на четверг. Страна отмечает День независимости в условиях полномасштабного вторжения рф. Выходной день не предусмотрен. Об истории праздника – читайте в материале.  

Когда День Независимости Украины 2023: история праздника

История праздника День Независимости Украины

Впервые День независимости Украины отметили 16 июля 1991 года в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховной Радой УССР. В постановлении «О Дне провозглашения независимости Украины» было указано:

«Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики постановляет: считать день 16 июля Днём провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины».

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Однако позже возникла необходимость перенести дату на 24 августа 1991 года. Именно в этот день Верховная Рада Украинской ССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. После он был подтвержден на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года и изменил историю страны навсегда. С тех пор Украина была провозглашена независимым и суверенным государством.

Когда День Независимости Украины 2023: история праздника

Когда День Независимости Украины 2023: история праздника Когда День Независимости Украины 2023: история праздника Когда День Независимости Украины 2023: история праздника Когда День Независимости Украины 2023: история праздника Когда День Независимости Украины 2023: история праздника Когда День Независимости Украины 2023: история праздника

В 2023 году нашей стране исполняется 32 года.

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