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День флага Украины 2023: когда отмечают День государственного флага

23.08.2023

Государственный флаг – это важная аутентичная составляющая символики любой страны, имеющая соответствующую окраску и наполненность. Символ суверенной державы Украина представляет собой прямоугольное полотнище с двумя равными полосами синего (вверху) и желтого (внизу) цветов. Такое решение было принято 28 января 1992 года Верховным Советом. Украинскому флагу посвящен государственный праздник.

День флага Украины 2023: когда отмечают День государственного флага

Трансформация данного национального символа длилась не одно столетие: начиная от одноцветного полотна с цветным символом (солнце, полумесяц, архангел Михаил, звезда) до современного двухцветного.

Когда отмечают День флага Украины 2023

День Государственного флага Украины отмечается ежегодно 23 августа. Он был объявлен официальным праздником по специальному Указу Президента № 987/2004 от 23 августа 2004 г. (с дополнениями от 7 августа 2009 г. – Указ № 602/2009). 

В 2023 году эту дату справляют 20-й раз.

История праздника

До 2004 г. День Государственного флага Украины отмечался только в Киеве на муниципальном уровне. Тогда его справляли 24 июля – в день поднятия флага над Киевской мэрией в 1990 году.

Новая дата имеет символическое значение. Исторической платформой для учреждения праздника на государственном уровне стало 23 августа 1991 г., когда был освещен небесно-пшеничный флаг (именно так многие объясняют нынешнюю его расцветку), внесенный в сессионный зал Верховной Рады активистами народных депутатов.

День флага Украины 2023: когда отмечают День государственного флага

Значение цветов флага Украины

Существует распространенное толкование, согласно которому синий цвет символизирует ясное небо, а желтый — спелые пшеничные поля. Именно это объяснение способствовало популяризации флага в Приднепровье в начале XX века. Однако существуют и другие трактовки цветовой гаммы украинского флага.

С  религиозной точки зрения синий цвет — божья сила, а желтый — вера. Бытует еще и сакральная версия толкования цветовой гаммы, согласно которой желтый обозначает огненное, солнечное, творческо-активное божественное начало (огонь), а синий — нечто консервативное, пассивное, что требует активизации (воду). 

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