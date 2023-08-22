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Какой сегодня праздник ― 22 августа

22.08.2023

22 августа в Украине и во всем мире отмечают несколько важных памятных дат и среди них День памяти погибших правоохранителей в Украине. Кроме того, 22 августа чествуют апостола Маттия. Какие праздники 22 августа — читайте в материале STB.UA.

22 августа: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

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22 августа ― памятные даты:

День памяти погибших правоохранителей в Украине проходит 22 августа ежегодно. Памятный день установлен в 1996 году, был впервые отмечен в том же году. 

22 августа ― церковные праздники:

Святого апостола Маттия чествуют 22 августа каждый год. Апостол Маттий был добавлен с помощью жребия в число Апостолов вместо предателя Иуды Искариота уже после распятия и воскресения Иисуса Христа. Он нес слово Христово среди народов Средиземного моря и Малой Азии. Относительно его смерти есть две теории – Маттий мог умереть своей смертью, или он стал мучеником, и его каменировали язычники за просветительскую христианскую миссионерскую деятельность. Мощи апостола Маттия по приказу императрицы Елены, матери императора Константина Великого, переданы в Трир епископу Агрицию. С 1127 их почитают в бенедиктинском аббатстве Святого Маттия города Трира. Только за 12 век известно 4670 записей паломников в книге аббатства. Он был канонизирован в первые 3 ст. н.е. еще первыми христианами и является одним из 12 апостолов Христа. Его чествуют православная, римская, англиканская и лютеранская церкви. Нельзя путать Маттия с евангелистом Маттием ― это разные люди.

22 августа ― День ангела:

Ежегодно 22 августа именины празднуют Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков, Ян, Арина, Ирина, и Мария.

22 августа ― приметы и традиции:

  • День также называется Матфей Змеесос. Считается, что к коровьему вымени сегодня цепляются змеи и высасывают молоко.
  • Сегодня хозяйки доят корову в одиночестве, чтобы «плохой глаз» не испортил коровку.

22 августа ― что можно делать и что нельзя делать:

  • Нельзя пить зелье из трав, потому что оно превращается сегодня в яд и может нанести вред здоровью.
  • Нельзя выгонять скот на пастбище.
  • Девушки не могут носить металлические украшения, потому что могут отравиться.

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