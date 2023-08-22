Как выбрать рюкзак в школу для ребенка: особенности выбора

Как собрать ребенка в школу? Полезные советы для родителей

Радостное приключение для детей и ответственная миссия для взрослых: школьный шоппинг требует тщательной подготовки. Необходимо составить подробный список покупок, чтобы ничего не забыть. И обдумать, какую модель рюкзака выбрать. Покупка товаров в школу задает тон всему учебному году. А от качества выбранных принадлежностей зависит комфорт и мотивация ребенка.

Выбираем школьный рюкзак и заботимся об осанке

Какой он, идеальный рюкзак для школьника?

Вызывает у ребенка интерес и положительные эмоции

Ребенок будет множество времени проводить в дуэте с рюкзаком. Этот тандем должен быть гармоничным и доставлять максимум удовольствия. Дизайн очень важен. Выбирайте рюкзак из тех моделей, на которые школьник заинтересованно смотрит. Возьмите в приоритет рюкзак с его любимыми персонажами и цветами.

Заботится о здоровье спины и дарит чувство комфорта

Период активного роста школьника – время, когда следует быть особенно внимательными к здоровью спины. Осанка в этом возрасте очень пластична, на ее формирование можно влиять как отрицательно, так и положительно. Нас интересует только второй вариант.

Чтобы спина была ровной, обязательно носите рюкзак правильно: надевайте обе лямки и застегивайте нагрудный ремень. И, конечно, выбирайте правильный рюкзак.

Ортопедические рюкзаки Kite получили одобрение немецкого Института Здоровья и Эргономики IGR и Института травматологии и ортопедии НАМН Украины.

Помогает аккуратно упорядочить школьные принадлежности

Внутренние разделители и карманы удобны для аккуратной организации канцелярии и равномерного распределения веса. Рюкзаки Kite имеют продуманный функционал с большими вместительными отделениями, разнообразными карманами и органайзерами. Отделение для гаджетов – с мягкой подкладкой, защищающей экран.

Износостойкий, крепкий, имеет надежную фурнитуру.

Брендовые рюкзаки Kite имеют высококачественные застежки, которые плавно и надежно работают. Материалы – прочные и износостойкие.

Каркасный или мягкий?

У каждой из этих разновидностей есть свои преимущества. Рюкзаки с жестким коробом помогают младшим школьникам поддерживать тетради в опрятном виде. А мягкие бескаркасные модели имеют облегченный вес. Полукаркасные рюкзаки – сочетают в себе лучшие качества обоих видов: имеют частично жесткие панели, частично облегченные.

Какие бывают пеналы? Чем отличаются модели для начальной школы?

Пеналы для первоклассников

Для младших учеников самая популярная модель – пенал-книжка. Это очень емкий пенал, в котором помещаются ручки, графитные и цветные карандаши, фломастеры, ножницы, резинка и точилка. Благодаря внутреннему органайзеру каждый предмет закрепляется эластичной резинкой, поэтому внутри всегда будет идеальный порядок.

Школьные пеналы для старших детей

В старшей школе актуальны компактные и лаконичные модели: пеналы-косметички и пеналы-тубусы.

Канцелярия, придающая мотивации: список базовых канцтоваров

Канцтовары должны вдохновлять и интересовать школьника. В отличие от офисных сдержанных и строгих школьные должны быть яркими и эмоциональными. А самое главное – такими, которые понравятся ребенку. Канцелярия Kite очаровывает уникальными дизайнами на любой вкус.

Для обучения

Бумажная продукция. Тетради, блокноты, дневник (со 2 класса).

Письменные принадлежности. Синие ручки (шариковые или масляные), цветные ручки, графитные карандаши.

Для творчества

Альбомы, листы для акварели и черчения. Для водорастворимых красок выбирайте специальные плотные листы: они не деформирующиеся от взаимодействия с жидкостью.

Цветные карандаши. Мягкие, из натуральной древесины, которые легко затачиваются.

Краски. Гуашь и акварель.

Материалы. Пластилин, цветная бумага, картон и фоамиран.

Инструменты и аксессуары. Кисточки, ножницы, стеки, палитра, доска для лепки, стакан-непроливайка, клей-стик и ПВА.

Важные мелочи. Точилки, резинки, закладки, стикеры.

На уроки труда

Папка для уроков труда. Она имеет место для самых важных инструментов.

Фартук с нарукавниками. Чтобы одежда всегда была чистой и аккуратной.

Настольная подкладка. Защитит поверхность стола от влаги и загрязнений. Можно использовать для лепки, рисования, создания аппликаций и т.д.

На физкультуру и кружки

Сумка для сменной обуви. Специальная сумка для физкультуры очень удобна для того, чтобы носить обувь для спортивных занятий и танцевальных кружков. Она стильная, крепкая и легкая. Легко стирается и быстро сохнет.

На переменку

Ланчбоксы. Понадобятся на перерывах, выездных экскурсиях, пикниках, путешествиях и т.д. Рекомендуем иметь несколько ланчбоксов разного размера.

Бутылочка для воды. Базовая необходимость каждый день.

Термос или термокружка. Для любимых тёплых напитков.

Кошелек. Чтобы ходить в буфет за вкусностями.

Для организации рабочего места

Настольные органайзеры и подставки для ручек. Позволяют избежать загромождения письменного стола. Все будет храниться в идеальном порядке.

Контейнер для мусора. Очень удобно и практично, ведь детям нужно регулярно подтачивать карандаши.

Подставка для книг. Правильно зафиксированная книга – это не только удобно, но и полезно для зрения и осанки.

Готовьтесь к школе с удовольствием! Выбирайте Kite!

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