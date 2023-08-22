Церковный календарь на август 2023 в Украине

Церковные праздники в августе 2023: календарь православных праздников по дням

В августе украинцы будут праздновать несколько важных церковных праздников. В августе отмечают Успение матери Богородицы Анны, Преображение Господне и Успение Богородицы и Приснодевы Марии. Также в августе традиционно празднуют Спаса, чествуют пророка Илью и целителя Пантелеймона. Редакция STB.UA составила график церковных праздников на август 2023 года по всем дням.

Часто религиозные праздники привязаны к «плавающим датам», поэтому каждый год отмечаются в разные дни. Чтобы христиане могли отметить все выдающиеся религиозные даты, мы ежемесячно составляем календарь дат. На август приходятся церковные праздники, которые имеют значение для украинских христиан ― чтобы запомнить все ― сохраняйте их себе.

1 августа, понедельник

Преподобной Мокрины, сестры святого Василия Великого.

2 августа, вторник

Святого пророка Илли.

3 августа, среда

Преподобного Симеона и Иоанна, святого пророка Иезекиила.

4 августа, четверг

Равноапостольной Марии Магдалины.

5 августа, пятница

Мучеников Трофима, Теофила и тех, кто с ними.

6 августа, суббота

Святых великомучеников Кристины, Бориса и Глеба.

7 августа, воскресенье

Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Память святых Олимпиады и Евпраксии.

8 августа, понедельник

Мученика Ермолая и тех, кто с ним.

9 августа, вторник

Великомученика и целителя Пантелеймона.

10 августа, среда

Апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

фото — Pexels.com

11 августа, четверг

Святого мученика Калиника.

12 августа, пятница

Святых апостолов Силы, Силуана и тех, что с ними.

13 августа, суббота

Предсвятие похода с честным и животворящим Крестом Господним. Преподобного Евдокима праведного.

14 августа, dоскресенье

Перенос Честного Креста. Мучеников Макавеев и тех, кто с ними (Маковея). Начало Успенского поста.

15 августа, понедельник

Перенос мощей первомученика Стефана.

16 августа, вторник

Святых преподобных Исаака, Далмата и Фавста.

17 августа, среда

Семерых мучеников Эфесских, преподобной мученицы Евдокии.

18 августа, четверг

Предсвятие Преображения Господа нашего Иисуса Христа. Святого мученика Евсигния.

19 августа, пятница

Преображение Господне (Яблочный спас)

20 августа, суббота

Святого преподобного мученика Дометия.

21 августа, воскресенье

Святого Эмилиана. Мучеников Елевтерия и Леонида.

22 августа, понедельник

Святого апостола Матфея,

23 августа, вторник

Святого мученика и архидиакона Лаврентия

24 августа, среда

Святого мученика Евпла

25 августа, четверг

Святых мучеников Фотия и Аникиты

26 августа, пятница

Отдание Преображения. Преподобного Максима Исповедника.

27 августа, суббота

Предсвятие Успения Пресвятой Богородицы. Святого пророка Михея. Перенесение мощей преподобного Теодосия, игумена Печерского.

28 августа, воскресенье

Успения Пресвятой Богородицы и Приснодивы Марии

29 августа, понедельник

Перенесение нерукотворного образа Господа Бога нашего Иисуса Христа. Святого мученика Диомида.

30 августа, вторник

Святого мученика Мирона

31 августа, среда

Святых мучеников Флора и Лавра.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ