Руслан Квинта привезет талантливых детей в Болгарию

Руслан Квінта привезе талановитих дітей у Болгарію
21.08.2023
Фонд Олени Пінчук і Have A Rest презентують лімітовану благодійну колекцію рюкзаків EMPOWER HER POWER для допомоги жінкам-військовим
25 серпня Forbes проводить у Львові Благодійний форум «Незалежні»
Veteran Hub запускає подкасти про досвід воїнів та тих, хто чекає на коханих з війни
Ведущая СТБ Надежда Матвеева стала амбассадором убежища во Львове
Фонд Елены Пинчук объявляет набор на второй поток проекта Regeneration для женщин, нуждающихся в восстановлении ментального здоровья и поддержании эмоционального состояния
Фонд Елены Пинчук представит лимитированную благотворительную коллекцию аксессуаров с известным британским брендом Aspinal of London