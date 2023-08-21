Осенние премьеры на телеканале СТБ: полный список

Осень твоей силы: СТБ объявил дать премьер нового сезона

Украинцы как никто знают настоящую цену жизни. Защищать, спасать, помогать и работать, превращая каждый свой день в большие и малые подвиги, вот наша формула победы. И, несмотря на тяжелые испытания войны, оставаться людьми, которые умеют любить и не прекращают путь к своей цели. Телеканал СТБ открывает новый телевизионный сезон. Эту осень мы вместе наполним силой, ведущей к мечте, окутывающей заботой, защищающей и согревающей объятиями. Которая вдохновляет на новые победы. Поражающей мир и доказывающей силой: украинцы могут все!

Вдохновляясь силой своих зрителей, СТБ не перестает создавать премьерный контент в условиях полномасштабной войны. Спецпоказ ко Дню Независимости Украины, премьеры новых сезонов «МастерШеф», «Таємниці ДНК», «Пекельні борошна», «Супермама» и «Неймовірна правда про зірок». Проект «Нескорені», посвященный нашим несокрушимым военным. Новые эпизоды сериалов «Слід» и «Сліпа». И еще больше вдохновляющих многосерийных историй в слоте «СТБ-сериал» по будням и воскресеньям.

Наши Вікна-новини в составе объединенной новостной редакции Starlight Media продолжат оперативно информировать украинцев в общенациональном марафоне «Єдині новини» на ICTV. А утренний слот будней уже традиционно держит обновленный «Ранок у великому місті», которое выходит сразу на трех телеканалах группы.

С 24 августа – осень твоей силы на СТБ. Встречай ее вместе с любимыми звездами и проектами.

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Проекты осени на СТБ

«МастерШеф», 12-й сезон

с 26 августа каждую субботу в 19:00

Этой осенью на главной кухне страны кулинары-аматоры докажут, что благодаря силе мечты возможно все! А совершенствовать мастерство на пути к победе им будут помогать неизменные судьи и одни из самых активных шеф-поваров-волонтеров: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Это уже второй сезон «МастерШеф» , который СТБ производит в условиях полномасштабной войны. Около 1500 анкет получила творческая команда на первом этапе, а съемки прошли в мае-июле 2023 года. На кастинг придут участники, чей кулинарный талант помог им выжить в оккупации. К командам присоединятся дети-пластуны и железнодорожники, спасавшие людей во время эвакуаций. Команды будут готовить блюда на свадьбу пары, которые вместе защищали «Азовсталь», а затем год находились в плену. И впервые в истории проекта победителя одного из конкурсов выбрали зрители на официальной странице «МастерШеф» в инстаграмме.

Производство проекта — Starlight Production

Директор творческой студии — Виктория Вишнякова

Продюсер — Дмитрий Товстоляк

Креативный продюсер и руководитель проекта — Дмитрий Широбоков

Генеральный продюсер производства программ СТБ — Наталья Франчук.

«Супермама», 6-й сезон

с 28 августа в 18:50

Сила материнской любви способна преодолеть все. Этой осенью героини реалити докажут, что украинские мамы — несокрушимые! Они будут поддерживать друг друга, спорить и делиться проблемами, с которыми сталкиваются каждый день. Вместе будут плакать, вспоминая самые страшные события войны, и будут радоваться таким простым, но важным моментам в жизни их семей. Они защищали родных в оккупации, спасали детей в эвакуации, продолжали работать и становились на помощь нуждающимся. Они такие разные, но их объединяет мечта о счастливом будущем своих детей. И, несмотря на все нынешние опасности, Супермамы каждый день делают все возможное, чтобы их дети имели счастливое детство.

Съемки сезона еще продолжаются и проходят с соблюдением всех правил безопасности во время воздушных тревог и комендантского часа.

Ведущий проекта – Дмитрий Карпачев.

Производство – Starlight Production.

Директор творческой студии – Анна Калина

Руководитель проекта — Анна Зайчук

Генеральный продюсер производства программ СТБ — Наталья Франчук.

«Таємниці ДНК», премьерные выпуски

с 3 сентября каждое воскресенье в 22:00

Если есть хоть малейшая зацепка найти самых родных, сила нашей веры творит чудеса. Успешный проект собственной разработки СТБ продолжает помогать украинцам найти ответы на жизненно важные вопросы. Для этого команда проекта инициирует собственные журналистские расследования и проводит решающий текст ДНК, точность которого сверхвысокая, а результат подделать невозможно.

Зрителей ожидает сезон мощных историй: поиск родных, поиск биологических родственников, откровенные признания, неожиданные открытия и искренние раскаяния, а также расследование резонансного убийства. По словам создателей проекта, над некоторыми из этих историй команда работала по несколько месяцев или больше года.

Выпуски были сняты до 24 февраля 2022 года, а постпродакшен проходил уже в условиях полномасштабной войны. Со всеми героями проект на связи до сих пор, чтобы, при необходимости, оказать помощь.

Ведущая проекта – Татьяна Высоцкая.

Производство — Starlight Production

Директор творческой студии – Виктория Вишнякова

Руководитель проекта — Юлия Поборуева

Главный режиссер – Рита Яковенчук

Исполнительный продюсер – Владислав Левковский

Генеральный продюсер производства программ СТБ — Наталья Франчук.

«Нескорені»

в сентябре

Проект-посвящение нашим несокрушимым героям и украинской сборной Invictus Games-2023.

Этой осенью Украина в четвертый раз примет участие в международных спортивных соревнованиях Invictus Games для военных и ветеранов, получивших травмы во время боевых действий и проходящих реабилитацию. Нынешние «Ігри Нескорених» состоятся с 9 по 16 сентября в Дюссельдорфе, в них сразятся сборные 22 стран. Телеканал СТБ традиционно стал информационным партнером происшествия и готовит проект-посвящение «Нескорені».

В течение сентября эфир и диджитал площадки СТБ будут посвящены силе духа наших героев и героинь. Зрители увидят документальный фильм об участниках украинской сборной и цикле откровенных диджитал-интервью с ними и членами их семей: о том, чем занимались в гражданской жизни и как война изменила их, о ранениях и об общем пути реабилитации, ведь за каждым сильным героем всегда стоит его не менее сильный близкий человек.

Также в рамках спецпроекта выйдут актуальные советы «Як спілкуватися з Нескореними», эфирные ID-заставки, сюжеты в марафоне «Єдині новини» и в программе «Ранок у великому місті» и большой фотопроект с участием членов сборной и их семей.

«Неймовірна правда про зірок», премьерные выпуски

по субботам в 9:30

Все об украинских звездах, которые защищают нас на передовой, активно борются, волонтерят и работают в тылу. Которые ежедневно доказывают, что в их груди бьются стальные сердца, а у силы украинцев нет предела. Эксклюзивные интервью и откровенные признания, военные истории и вдохновляющие встречи, реакция на актуальные события, инсайдерская информация и правдивые факты – все это в новом сезоне «Неймовірної правди про зірок».

Съемки выпусков проходят еженедельно.

Ведущие – Надежда Матвеева и Григорий Решетник.

Производство – Starlight Новости.

Руководитель проекта – Дмитрий Слободян

Креативный продюсер — Вениамин Вегерчук

Шеф-редактор — Юлия Черненко.

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», 2-й сезон

скоро

Попробовать украинское, смотреть украинское, исследовать Украину по вкусу и вдохновляться силой древней украинской кухни, украинских продуктов и специй! Телеканал СТБ снимает второй сезон особого кулинарного проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком».

Каждую субботу к Евгению будет приходить звездный гость или гостья. За откровенным разговором о жизни, профессиональных и личных событиях вместе они будут готовить уникальные украинские блюда, открывая для себя и зрителей такой богатый вкус украинской гастрономии.

Этой осенью на кухне у Клопотенко мы увидим нашу несокрушимую чемпионку Ольгу Харлан, певицу Юлию Санину, актрису сериала «Перевізниця» Анастасию Карпенко, актера любимого сериала «Слід» Алексея Суровцева, телеведущую Татьяну Высоцкую и других.

Ведущий – украинский шеф-повар, ресторатор, посол борща и исследователь национальной кухни Евгений Клопотенко.

Производство проекта — Starlight Production

Директор творческой студии — Виктория Вишнякова

Креативный продюсер — Андрей Пышный

Шеф-редактор — Дмитрий Широбоков

Сериалы осени на СТБ

Мы знаем, как вы верите в силу любви и вдохновляющих историй. Потому в новом телевизионном сезоне сериалов СТБ становится больше! Встретьте эту осень вместе с любимыми актерами, многосерийными детективами и мелодрамами о любви, для которой возможно все.

«Папаньки»

с 4 сентября по будням в 20:00

Четверо друзей живут в одном дворе и проводят вместе много времени. Однако объединяют мужчин не только общие интересы, но и важнейшая тема воспитания детишек. Это история о всегда актуальных отношениях отцов с детьми, женами и родителями. О том, как часто они попадают в бессмысленные или смешные ситуации. Но крепкая дружба, чувство юмора и сильная любовь могут преодолеть все!

Сериал был отснят до 24 февраля 2022 года. Все серии дублированы на украинском.

Производство — Дизель Студио.

В ролях: Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Евгений Сморигин, Андрей Фединчик, Лилия Ребрик, Ольга Атанасова, Ольга Арутюнян, Вероника Лукьяненко, Надежда Кондратовская, Наталья Денисенко, Виталина Библив.

«Слід», премьерные серии

скоро, с понедельника по четверг в 20:00

Любимый детективный сериал украинцев возвращается с новыми расследованиями. Особое следственное агентство ОСА снова берется за раскрытие сложных и резонансных преступлений.

В начале нового сезона Ольга Косач находится в командировке за границей — она вошла в состав международной группы следователей и криминалистов, расследующих военные преступления россии против Украины. Завершив свою миссию, Косач возвращается в Киев.

Мария Небесная рождает второго ребенка, но выходит из декрета месяц спустя после родов. С первого рабочего дня Небесной и начинается сезон.

Также в сезоне присутствуют любимые следователи-оперативники: майоры Тарас Рымарь и Ярослав Гайворон, заместитель Косач — строгий и неприступный Виктор Шаблий, капитаны Екатерина Червона, Влада Березко и Анатолий Дмитренко. Неизменной остается и тройка экспертов-криминалистов: Альбина Панчук, Андрей Броменко и Станислав Шугаев.

В этом сезоне смог принять участие и Руслан Коваль, играющий роль судмедэксперта Григория Важинского, а сейчас защищающий Украину в рядах ВСУ. На съемках эпизодов с его участием Руслан провел весь свой отпуск.

Съемки сезона прошли в 2023 году.

Производство — SPACE Production

Креативный продюсер и главный режиссер — Сергей Крымский

Шеф-редактор — Нина Пономарева.

В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Александр Боднар, Альбина Перерва, Алексей Суровцев, Владислав Фуковский, Олег Венгер, Илья Пономаренко и другие.

«Водна поліція»

этой осенью, с понедельника по четверг в 20:00

Детективный сериал повествует о работе особого подразделения правоохранительных органов Украины. В обязанности водной полиции входит не просто патрулирование акватории Днепра и борьба с браконьерством, но и раскрытие уголовных преступлений, совершенных на воде или возле нее.

Производство: SPACE Production

В ролях: Александр Форманчук, Александр Мавриц, Марго Баласанян, Мила Рымарь, Екатерина Скрипко и другие.

«Сліпа», премьерные серии

скоро, каждую пятницу в 20:00

Ясновидящая баба Люба обладает особыми знаниями, которые помогают ей понимать необычные ситуации и решать проблемы людей. Ей помогает внучка Катя, которая ведет особый блог о том, как бабушка Люба общается с окружающими, которые приходят к ней по совету и помощи. Бабушка не только выслушивает истории людей и ищет соответствующее решение проблем, но и делится мудростью, которая пригодится многим.

Производство: Space Production

Также с понедельника по четверг в 22:00 зрители телеканала увидят многосерийные детективные истории «Детский охранник» и «История одного преступления».

Четырехсерийные мелодрамы

с 27 августа

каждое воскресенье в 18:00

Истории о любви бывают разными. Но в каждой из них есть то, что дает силы жить и любить. Убедитесь в этом вместе с вдохновляющими СТБ-сериалами: «Аля», «Научи меня видеть звезды», «Девушки», «Один обман на двоих», «Дом Надежды», «Формула счастья», «Только скажи», «Любовница в наследство», «Найду пару любимому», «Любовь на реабилитации», «Мы больше, чем я» и другие.

Встретьте осень своей силы вместе с СТБ!

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