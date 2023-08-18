Интервью Анастасии Карпенко о сериале «Перевізниця»

Анастасия Карпенко: Надо снимать настоящее кино, как «Перевізниця»

Недавно завершилась первая часть съемок 10-серийного фильма «Перевізниця», где главную роль играет победительница фестиваля в Локарно Анастасия Карпенко. Ее героиня Лидия – профессиональный психолог. С началом полномасштабной войны она остается в Украине и становится перевозчицей для людей, вынужденных покинуть свои дома в горячих точках и уехать в более безопасные места. Каждая поездка Лидии становится для пассажиров своеобразным сеансом терапии, где они рассказывают ей о своих страхах, надеждах и мечтах, прежде чем добраться до места назначения.

Первый украинский европейский сериал «Перевізниця» снимает Starlight Media при поддержке известной киностудии Gaumont, 8 партнеров-вещателей в разных странах (France TV, SVT, YLE, RUV, CR, NRK, ZDF, SRF) и международного дистрибьютора Beta Film. Зрители увидят «Перевізницю» в следующем году в эфире телеканала СТБ.

О съемках этой военной драмы во время войны Анастасия Карпенко рассказала изданию KP.ua

Настя, «Перевізниця» – это сплошная драма или есть и светлые моменты?

Конечно, есть. У нас же гениальный шоураннер и режиссер Евгений Туник, который сделал историю максимально сбалансированной. Есть много драмы, очень много грустных историй, но они правдивые. И юмора достаточно. Мне кажется, что он поможет зрителю легче воспринять наше кино. Ведь смотреть о себе во время войны – это еще то испытание!

Все события будут развиваться в авто?

50 на 50. У нас есть много сцен и на локациях. К примеру, мы снимали в доме, который действительно был разбомблен.

На самом деле, такие съемки – это очень интересно. И мне гораздо ближе именно такой подход, потому что ты можешь максимально сконцентрироваться на партнерах, тексте, месседже, который хочешь донести, а не на других деталях. Это дает возможность максимально наполнить пространство собой.

Сериал снимается и для международной аудитории. Он будет и на английском, и на украинском языке?

Сериал снимается на украинском языке, но будет переведен на многие языки, из известных уже есть: немецкий, французский, норвежский, шведский, датский, финский. У нас есть одна серия, в которой снимались французские актеры. Поэтому она будет украино-франко-английской. Моя героиня общается с ними на английском языке, они между собой – на французском, а другие персонажи – на украинском.

Благодаря эмоциональному и чувствительному кинематографическому языку сериал точно дотронется до сердца каждого европейца.

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Вы признавались, что сниматься в кино о войне во время войны – очень странная вещь. Что вы переживали на съемках? Насколько это сложно?

Я бы не назвала это словом «сложно». Это был невероятный опыт и еще будет, ведь мы сняли только первый пул сериала. И я в нетерпении. Вот снимаем мы сцену и слышим настоящую сирену. И в этот момент ты начинаешь еще переживать за своего ребенка и маму, как они и где. Думаю, это придавало настоящести во всем – в игре, ощущении страха, переживаниях. Это шло на пользу и образам, и нашему проекту. История, которая творится нами на наших глазах.

А какого кино сегодня нужно больше снимать? В разговорах с вашими коллегами я все чаще слышу, что люди уже настолько измотаны, что им больше нужны комедии, фильмы на какие-то бытовые темы, потому что переживать трагедию еще и в кино – это очень сложно. Хотя с другой стороны, кино не может быть далеким от нашей жизни.

Буду говорить только о себе. Я, например, сейчас бы не захотела смотреть комедии. Хотя для большинства людей, думаю, это необходимо, чтобы разгружаться, переключаться, верить. Смех же вызывает гормоны радости. На мой взгляд, надо снимать настоящее кино, такое, как «Перевізниця». Но почему бы и не делать настоящие комедии, которые будуь помогать людям перезагружаться.

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