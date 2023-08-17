Развитие украинских издательств: комиксы и манга в переводе на украинский и от украинских авторов.

В этих книгах почти нет текста и много картинок. Ведь это комиксы. Их переводят на все языки мира, и теперь еще и на украинский. С началом войны этот рынок начал стремительно развиваться – фанаты ищут родного.

Издательства эти стремления поддерживают, говорят в сети World of Comics и утверждают, что сейчас украинский перевод, иногда бывает даже более качественный, чем прочитать на английском тот же комикс, потому что в украинском языке есть очень хорошие крылатые выражения, которые используются, они и по смыслу подходят. наших издателей рассказывают в сети World of Comics. Они активнее покупают лицензии иностранных авторов и, конечно, открывают возможности для украинских рисованных историй.

В комиксах, именно украинских авторов, прекрасно описывается культура Украины и украинская нация. У них интересное видение на примере нашей страны в кибервремени или очень интересных фантастических существ. Читатели комиксов радуются тому, что больше литературы выпускается на украинском и говорят, что это необходимо!