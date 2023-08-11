Летний маникюр 2023: идеи для вашего следующего визита в салон

Есть запись на маникюр на эти выходные, но еще не знаете, что просить у своего мастера? Хотите добавить яркие краски? Или красочный дизайн ногтей просто не отвечает вашей минималистической эстетике? В любом случае не волнуйтесь — мы проделали эту работу за вас и просмотрели яркие и спокойные альтернативы, идеально подходящие для лета 2023 года. Фото маникюра на лето 2023 — в материале STB.UA.

Нюдовые оттенки никогда не уйдут из моды

Забудьте о черных, красных и синих цветах. Отдайте сегодня предпочтение более холодному оттенку яркого белого на лето.

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Комбинируйте и объединяйте

А если свою любовь к матче вывести на новый уровень? Что по поводу нежных зеленых оттенков? Не исключайте возможность и френча.

Извините за мой французский

Chanel выпустила свою коллекцию Le Vernis, содержащую 17 новых оттенков, повышающих настроение, а также набор наклеек. Мир моды задает тренды, а значит пора вспомнить о минималистических стикерах на натуральных ногтях. Главное – слишком не увлечься.

Естественность летом спасает от жары

От оттенков льна до шелка – черпайте вдохновение в своих летних гардеробах, спасающих вас от жары.

Желтый всегда про лето

Наверное, именно желтый цвет ассоциируется у нас с летом. Цвет цветов, шиммеров на теле, солнца и конечно маникюра.

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