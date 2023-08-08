8 августа: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 8 августа

8 августа в Украине отмечают День войск связи Украины, с 2022 года ставших отдельным видом войск. Кроме того, 8 августа чествуют Мученика Ермолая и тех, кто с ним. Какие праздники 8 августа — читайте в материале STB.UA.

фото — Pixabay.com

8 августа ― праздники:

День войск связи Украины отмечают 8 августа каждый год. Чествование войск связи начато согласно Указу Президента Украины «О Дне войск связи» от 1 февраля 2000 г. № 154/2000. Войска связи ― специальные войска ВСУ, предназначенные для обеспечения функционирования системы связи и информационных систем, систем боевого управления и оповещения, их наращивания в мирное время, особый период, в условиях чрезвычайного и военного положения с целью решения задач обеспечения управления войсками (силами) ВС Украины, а также осуществление мер функционирования национальной системы кибербезопасности Украины.

Формирование управления связи Главного штаба ВС в Независимой Украине началось с присяги офицеров всех отделов войск спецсвязи 4 января 1992 года. В феврале 2020 года, в соответствии с реформированием военных структур ВСУ по стандартам и НАТО, Главное управление связи и информационных систем ГШ ВСУ было переформировано в Командование Войск связи и кибернетической безопасности Вооруженных Сил Украины. В 2017 году войска спецсвязи получили новую технику и подразделения перешли на новые средства связи. Перед полномасштабным вторжением россии в 2022 году, 1 января Войска связи и кибербезопасности приобрели статус отдельного рода войск.

8 августа ― церковные праздники:

Мученика Ермолая и тех, кто с ним чествует 8 августа ежегодно. Ермолай ― раннехристианский святой мученик конца 3 ― начала 4 в. н.е. вместе с Ермократом и Ермиппом в Никомидийской церкви в 305 году он подвергся гонениям, поэтому и называется Ермолай Никомидийский. Они жили при гонениях императора Максимилиана. Святые долго убегали, пока нашли убежище в храме в Никомедии. Тем не менее, Ермолай, Ермократ и Ермипп были разоблачены, в Никомидийской церкви во время поджога погибли 20 тысяч верующих, однако Ермолай смог спастись. После этого он долго прятался, пока вместе с товарищами не попал в руки солдат. Во время пыток произошло землетрясение, избившее языческие статуи в храмах. Максимилиан приказал казнить мучеников, когда узнал это.

Часть мощей святого Ермолая находится в церкви св. Симеона в Венеции, другая ― в кафедральном соборе Беневенто.

8 августа ― День ангела:

Ежегодно именины 8 августа празднуют Геронтий, Моисей, Федор, Игнатий, Сергей, Федор и Параска.

8 августа ― приметы и традиции:

Если сегодня кошка или кот трутся об ноги хозяйки и дают себя погладить – это обещает богатство и процветание.

Мухи начинают сильно кусаться – до осадков и наступления холодов.

Увидеть стаю ворон – к большим бедам.

8 августа ― что можно делать и что нельзя делать:

До Спаса нельзя есть яблоки.

Нельзя давать кому-то свои рабочие инструменты, потому что это может привести к болезням и несчастьям.

Нельзя передавать вещи из рук в руки.

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