7 августа: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 7 августа

7 августа в Украине отмечается День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Кроме того, 7 августа чествуют Успение святой Анны. Какие праздники 7 августа — читайте в материале STB.UA.

Фото — Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

7 августа ― праздники:

День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины отмечается 7 августа в 2022 году. Этот праздник отмечают в первое воскресенье августа ежегодно согласно Указу Президента Украины № 579/2007 от 27 июня 2007 года. Он отменяет указ от 2-го июля 1997-го года «О Дне войск противовоздушной обороны» на основе того, что в 2004 году войска ПВО и авиацию объединили в Воздушные силы Вооруженных Сил Украины. Центр обучения украинских летчиков в Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

На вооружении Воздушных Сил находятся самолеты МИГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Су-24МР, Л-39, Ил-76, Ан-26, Ан-24, Ан-30, Ан-70, Ту-134, вертолеты Ми-8, Ми-9, а с началом полномасштабного вторжения россии украинские пилоты научились летать на всех видах авиации, предоставленной Украине или попавшей от врага. Кроме того, в Воздушные силы входят РВС как советских образцов модифицированные, так и современные западные, как HIMARS, Stormer HVM и другие.

7 августа ― церковные праздники:

Успения святой Анны, матери Пресвятой Богородицы

Память святых Олимпиады и Евпраксии

Успения святой Анны, матери Пресвятой Богородицы отмечают 7 августа каждый год. Праведных Иоакима и Анну называют «Богоотцами» и чтят православные и католики. Их просят о покровительстве и покровительстве. Анна была дочерью первосвященника Аарона. Она вышла за Иоакима, однако у них никак не рождались дети. В народе стали говорить о проклятии бездетности у них. Однажды, когда Иоаким с горя ушел в пустыню, к Анну явился архангел Гавриил, возвестивший о счастье. Затем архангел явился Иоакиму и велел ему вернуться домой, где его ждет хорошее известие. Через 9 месяцев после этого родилась у них девочка, которую назвали Марией. Марию с детства отдали на служение Богу. Успение ― это тихая спокойная смерть. Иоаким умер в 80 лет, а Анна умерла в возрасте 79 лет спустя 2 года после него. Анна считается покровительницей тех женщин, которые молятся Богу, чтобы забеременеть и родить.

Святых Олимпиаду и Евпраксию чествуют 7 августа. Олимпиада жила в 4-5 веке н. Она была дочерью сенатора Анисья Секунда и внучкой по матери знаменитого епарха Евлалия. Когда святая Олимпиада была еще совсем юной, родители обручили ее с благородным юношей, а жениться у них было когда она станет совершеннолетней. Однако ее жених рано умер, и Олимпиада отказалась выходить замуж за кого-нибудь другого. Когда умерли ее родители, она стала распорядительницей всего имущества, которое она, как глубоко верующая христианка, раздала бедным и нуждающимся. В конце 4 века Олимпиаду рукоположили на диакониса, она начала путешествовать в Царьград, где помогала многим нуждающимся и пересекалась с другими церковными деятелями.

Патриарх Александрийский Феофил начал враждовать с нею. Олимпиаду подозревали в поджоге соборной церкви Софии, потому что она приютила монахов из церкви Ивана Златоуста, изгнанных Патриархом. Как раз во время этих событий и произошел поджог. Олимпию приговорили к большому штрафу, но и после этого преследования не прекратились. в 405 году ее осудили на заключение в Никомидии, где праздники испытали много горя и скитаний. Святитель Иоанн Златоуст из своего изгнания писал ей, утешая в скорби. В 409 году святая Олимпиада скончалась в заключении. В 7 веке его мощи были перенесены в женский монастырь в Царьгорде. От мощей ее совершались чудеса и подавались исцеления.

Евпраксия была дочерью Константинопольского вельможи Антигона, родственницей царя Феодосия великого и жила в 5 в. н.е. Ее отец умер, а мать Евпраксия отправилась в Египет на «инспекцию» своих земель. Там маленькая Евпраксия увидела женский монастырь и сама решила остаться там. Когда умерла ее мать, Евпраксия отказалась от состояния и замужества. Она так служила Богу в монастыре, что скоро у нее появились дары чудотворения ― за ее молитвой исцелился глухонемой и расслабленный малыш, освободилась от недуга бесноватая женщина. В монастырь приходило много людей, однако Евпраксия не гордилась собой, а была смиренной и жила, как другие сестры. Она умерла 30 лет ― внезапно. Это произошло вскоре после того, как увидела сон, в котором святые на небесах призвали Евпраксию к себе.

7 августа ― День ангела:

Ежегодно именины 7 августа отмечают Александр, Макар, Анна и Ираида.

7 августа ― приметы и традиции:

В народе эти дни называют «Летняя Анна».

На Анну поспевал первый картофель. Скоро пора копать весь посаженный картофель.

Блюда из картофеля на Летнюю Анну были главным украшением стола.

Калина созрела и покраснела ― осень будет ранняя.

Какая погода до обеда, такая зима до декабря

Можно организовать поход в лес за грибами.

7 августа ― что можно делать и что нельзя делать:

Беременным сегодня нельзя шить, вышивать, да и вообще брать в руки принадлежности.

Нельзя пускать незнакомцев на ночлег сегодня.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.