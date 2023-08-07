Как спастись от жары: советы врачей

Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
Все проекты
ua

Как спастись от жары: 8 советов врачей

07.08.2023

Наступило лето, а вместе с ним и запредельная жара. Особенно сложно выдерживать высокую температуру в огромном мегаполисе. Корреспондент программы «Вікна-новини» Эмма Антонюк собрала восемь советов у врачей и диетологов, которые помогут вам комфортно и без осложнений перенести жаркую пору. Подробнее читайте в материале.

жара

Больше по теме: Холодный кофе — 5 рецептов в домашних условиях

Ежегодно с приходом лета многие забывают об основных правилах поведения под палящим солнцем. Что надевать в жару? Как правильно питаться? Где прятаться от прямых солнечных лучей? На все эти вопросы давно существуют ответы профессионалов, которые собрала воедино корреспондент «Вікна-новини».

  • Людмила Гончарова — диетолог и владелица клиники, где учат правильно питаться, — рассказала о всеми любимом продукте. Мороженое – десерт, который помогает спастись от перегрева и порадовать свои вкусовые рецепторы. Однако диетолог утверждает, что в такую температуру употреблять холодный десерт категорически запрещено. А все потому, что в нем содержится много сахара. Это негативно влияет на работу организма. А если учесть, что в жару работа органов требует особенных усилий и энергии, то сахар повлияет резко негативно на ваше самочувствие.

Больше по теме: 3 способа охладить комнату для сна в жару

  • Лучше пить воду! Однако выбирайте несладкую и негазированную. Употреблять жидкость необходимо в таких пропорциях: 40 мл на 1 кг веса.

вода

  • Также не забывайте прятаться в тень, если вы большую часть времени проводите на улице!
  • Носите натуральные ткани. К ним относятся: хлопок, лен, шелк. Эти материалы позволяют вашей коже дышать и чувствовать себя комфортно.
  • Ешьте больше фруктов. Однако не забывайте их тщательно промывать чистой водой.

фрукты

  • По возможности оставайтесь с 10:00 до 16:00 в помещении! Это время – пик палящего солнца.
  • Исключите из рациона питания жареное, запеченное, соленое, копченое.
  • Используйте минимум косметики! Забудьте о кремах, особенно жирных. Такие забивают ваши поры и не позволяют коже дышать!

Больше по теме: Как справиться с жарой без кондиционера

Video: Как спастись от жары: советы врачей

Как справиться с жарой - актуальный вопрос летом 2021. Что рекомендуют делать врачи, что бы справиться жарой и как спастись от жары - читайте в материале

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Как спастись от жары: советы врачей
Телеканал СТБ

Что делать, если телефон упал в воду

 Как спастись от жары: советы врачей
Телеканал СТБ

Курсы английского языка онлайн: советы для дистанционного обучения

 Как спастись от жары: советы врачей
Телеканал СТБ

Чем полезна стручковая фасоль, рассказала Светлана Фус

 Как спастись от жары: советы врачей
Телеканал СТБ

Лунный посевной календарь на июль 2023: когда и что сажать

 как вырастить авокадо в домашних условиях
Телеканал СТБ

Как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях

 Как спастись от жары: советы врачей
Телеканал СТБ

Что такое слаймы и как их сделать? Развлечение для родителей и детей
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить