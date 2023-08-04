4 августа: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 4 августа

4 августа в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных праздников и среди них День рождения шампанского. Кроме того, 4 августа чествуют Марию Магдалину. Какие праздники 4 августа — читайте в материале STB.UA.

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Фото — Pixabay.com

4 августа ― праздники:

День одиноких работающих женщин;

День рождения шампанского;

День одиноких работающих женщин отмечают 4 августа. Это неофициальный праздник, инициатором которого в 2006 году выступила американка Барбара Пейн ― основательница партнерской сети одиноких работающих женщин. Праздник отмечается ежегодно и призван обратить внимание окружающих на право каждой женщины самостоятельно выбирать свой путь в жизни ― заводить семью или быть холостячкой. Кроме того, День одиноких работающих женщин борется с сингилизмом ― не одобрением обществом холостяцкой жизни.

День рождения шампанского отмечается 4 августа. Неофициальный праздник День рождения шампанского связан с историей, что именно 4 августа 1693 года монах Дом Периньон предложил своим братьям попробовать совершенно новый пенистый напиток, вышедший в их монастыре. Однако, вопреки легендам, старейшим зарегистрированным игристым вином является Blanquette de Limoux, которое было изобретено монахами-бенедиктинцами в аббатстве Сен-Илер близ Каркассона в 1531 году. Свыше столетия спустя английский ученый и врач Кристофер Меррет задокументировал добавление сахара в готовое вино для создания второго брожения за шесть лет до того, как Дом Периньона вступил в аббатство Отвиллер. В самой Франции игристое вино долго не воспринималось и считалось браком при приготовлении «настоящего» вина. До середины XIX века они не могли решить проблему с пробкой для него ― пузырьки срывали все пробки. В 19 веке шампанское было заметно слаще современного. Тенденция к сухому шампанскому началась, когда Перье-Жуе решил не подслащивать свой урожай 1846 перед экспортом в Лондон. Обозначение Brut было закреплено за сортом игристого вина в 1876 году.

4 августа ― церковные праздники:

День чествования Равноапостольной Марии Магдалины ― 4 августа. Отношение православной и католической церквей к Магдалине различается. Если в католицизме ее отождествляют с раскаявшейся блудницей из Вифании, то в православии Марию почитают исключительно как мироносицу. Мария Магдалина следовала за Христом и присутствовала во время его распятия, последняя, ​​кто покинула его тело, после того, как его проткнули копьем. Святая Мария была первой, кто увидел явление Воскресения Иисуса Христа. Она родилась в небольшом городе Магдала на берегу Генисаретского озера. Считается, что Мария Магдалина вела не очень благочестивую жизнь по меркам Библии, а католики вообще считают ее блудницей. В Евангелии говорится, что Господь изгнал из Марии семь бесов, а после этого она стала благочестивой христианкой и всюду следовала за ним. После смерти Христа она проповедовала только в Риме. Смерть Магдалины вроде как была мирной, а похоронили ее в Эфесе.

Кроме того, в небольшом фрагменте коптского папируса, датированного IV в. н.э есть диалог Христа, в котором он говорит фразу «Моя жена». Он до сих пор вызывает споры ― не была ли Мария Магдалена его женой, но тема уже перешла к разделу конспирологических.

4 августа ― День ангела:

Каждый год 4 августа именины празднуют Алексей, Михаил, Магдалина и Мария.

4 августа ― приметы и традиции:

Существует много вариантов названия этого праздника: Мария Суровица, Мария Ягодница, Марьин день, Мария Искусница, Мироносица.

Славянские девушки в Киевской Руси и Украине молились святой Марии и просили у нее красоты и счастливой жизни. Для этого они в серебряную посуду собирали росу и умывались ею, стоя у зеркала.

Сны 4 августа вещие, но их нужно трактовать через образы и интуицию, а не буквально.

4 августа ― что можно делать и что нельзя делать:

Нельзя выгонять животных в поле пастись – если животное съест траву в Марьин день, то может умереть.

Нельзя делать тяжелую работу по хозяйству;

Нельзя стирать.

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