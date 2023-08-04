Лунный календарь на август 2023: список удачных дней

Лунный календарь на август 2023 года

Август 2023 обещает быть насыщенным событиями и эмоциями. Следите за лунным календарем, чтобы понимать, какие лунные фазы будут в ближайшие дни. Какие благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю на август 2023? Лунный календарь и астрономические события помогут спланировать действия и выбрать наиболее подходящее время для выполнения определенных дел.

Лунный календарь на август 2023 – фазы Луны

1 августа, понедельник: Новая Луна

9 августа, вторник: Полумесяц

15 августа, понедельник: Полная Луна

23 августа, вторник: Последняя четверть Луны

30 августа, вторник: Новолуние Луны

Солнечного и лунного затмения в августе не будет.

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1 августа, понедельник: Начинается лунный цикл с Новой Луны. Это прекрасное время для нового начала, создания новых целей и начала проектов.

2 августа, вторник: День после Новой Луны, рекомендуется сосредоточиться на медитации и внутренних размышлениях, чтобы сбалансировать свои мысли и эмоции перед началом нового цикла.

9 августа, вторник: Полумесяц. Это время подходит для оценки прогресса ваших целей, осуществления коррекций и переоценки планов, если это необходимо.

15 августа, понедельник: Полная Луна. Это время раскрытия и завершения некоторых аспектов вашей жизни. Оценка более глубоких целей и сосредоточение на внутренних переживаниях может быть особенно полезно.

23 августа, вторник: Последняя четверть Луны. Этот период способствует завершению начатых дел и подготовке к новому циклу.

30 августа, вторник: Новолуние Луны. Это прекрасное время для создания новых целей и начала новых проектов.

Когда новолуние в августе 2023

Полнолуние в августе 2023 года приходится на 16 число.

В эту фазу уже Земля находится между Солнцем и Луной. Освещаемая часть естественного спутника нашей планеты приобретает максимально округленный вид на небосводе. Луна достигает пика своей энергетической активности.

В полнолуние нужно избегать попадания света Луны на спящего человека. В противном случае ему будут сниться кошмары или его нарушится.

Удачные дни в августе 2023 года:

17, 19, 21-24, 26, 29 и 30 число.

Неблагоприятные дни в августе 2023 года:

5, 12, 13, 16 и 20 число.

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