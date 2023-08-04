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Черное мороженое: рецепт в домашних условиях от суперфиналиста «МастерШеф»

04.08.2023

Идея приготовить черное мороженое родилась в Японии, была тут же подхвачена Америкой, а затем и всей Европой. Еще бы: это не только очень необычно, но и по-настоящему вкусно! Если вы не хотите отставать от мировых гастрономических трендов, воспользуйтесь нашим рецептом, как сделать черное мороженое. Оказывается, черное мороженое в домашних условиях — это легко и быстро! Специально для читателей STB.UA суперфиналист «МастерШеф. Профессионалы» Юрий Негрич подготовил рецепт вкусного черного мороженого. 

рецепт черного мороженого

Есть несколько способов приготовить аппетитный замороженный десерт черного цвета. Самый простой — использовать пищевой краситель соответствующего оттенка или активированный уголь, измельченный в пыль. Но если вы хотите, чтобы ваше черное мороженое отличалось от обычного не только цветом, но и вкусом, добавьте урбеч — пасту из семян черного кунжута. Если вам не удалось найти готовый продукт в магазине, сделайте кунжутную пасту самостоятельно. Для этого достаточно измельчить в блендере 100150 г черного кунжута с несколькими чайными ложками меда до пастообразной консистенции.

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Черное мороженое (рецепт)

черное мороженое в домашних условиях

Ингредиенты:

  • 250 мл жирного молока
  • 250 мл жирных сливок
  • 4 яичных желтка
  • 4 ст. л. пасты из черного кунжута
  • ½ ст. сахара
  • 10 г ванильного сахара

Способ приготовления:

  1. В сотейнике смешать молоко и 125 мл сливок. Довести смесь до кипения на среднем огне. Затем огонь снизить и варить 1 мин. Снять с огня.
  2. Желтки растереть с обычным и ванильным сахаром в глубокой посудине.
  3. Аккуратно ввести молочно-сливочную смесь в желтки, все время помешивая. Перелить в кастрюлю с толстым дном и поставить на медленный огонь. Помешивать 23 мин., пока масса не загустеет до состояния крема. Добавить кунжутную пасту, хорошо перемешать, снять с огня и дать охладиться.
  4. Оставшуюся половину сливок взбить блендером до мягких пиков. Ввести сливки в остывший крем и взбить все вместе.
  5. Получившуюся массу переложить в контейнер или в формочки для мороженого. Отправить в морозильную камеру до застывания. Перед подачей можно украсить десерт семенами черного кунжута.

Приятного аппетита!

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