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История праздника Ильин день

02.08.2023

2 августа 2023 отмечают Ильин день — праздник, который посвящен одному из самых знаменитых пророков — святому Илье. Это православный праздник, который чтят во всем мире. 

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Ильин день 2023: история праздника

В 9 веке до нашей эры в городе иудеев Фисвы родился мальчик Илья. Всю юность Илья провел в пустыне, строго постился и молился. После этого Илья был призван Богом вернуться в свой город и образумить одного из царей, который заставлял еврейский народ поклоняться не тому Богу. А если царь не послушается и не поверит, то его земли настигнет голод и засуха.

В те времена Израилем правил царь Ахав и там поклонялись богу Ваале. Илье-пророку приходилось доказывать своими чудесами существование истинного Бога. В Ветхом Завете описаны сюжеты, как Илья воскресил ребенка, вызывал дождь и огонь, сходящий с небес. Ахав не послушал Илью, и город настигла засуха, а в последствии и голод.

Илья обратился к царю и народу, сказав, что все происходящее — результат того, что люди предали настоящего Бога. Он предложил принести два жертвоприношения: одно истинному Богу, а второе Ваале. На какой алтарь сойдет огонь с неба — тот и есть Бог. На жертвенник Ваалу так ничего и не сошло, а вечером Илья сам сделал жертвоприношение истинному Богу. Он возложил дрова на алтарь, предварительно полив их водой и стал молиться. Весь алтарь, а также жертва, ритуальные камни и вода были сожжены огнем с неба. Увидев это чудо народ уверовал в Бога.

Считается, что Илья первым вернется на землю перед Судным днем, чтобы спасти «Свой народ».

Ильин день 2023: история праздника

История праздника Ильин день — 2 августа

Почему Ильин день празднуют именно 2 августа? В этот день всегда была ненастная погода. Грозы, дожди и даже град. Говорили, что это Илья злится на грешников.

Самое известное поверье на Ильин день — категорически нельзя купаться, но откуда оно взялось? Есть несколько мнений на этот счет. Некоторые считали, что вода в этот день становилась холодной, потому что Илья обронил в озеро ледяную подкову коня. Другие верили, что 2 июля в Ильин день водяные и черти залазят в водоемы и оскверняют воду. Есть еще мнение, что Илья бросил в водоемы кусочки льда, когда скакал по небесам на своей колеснице. Поэтому у тех, кто купался в холодной воде, появлялись страшные болезни, нарывы и простуда. Также говорили, что 2 июля в Ильин день в реки и озера возвращаются все нечистые, которые ушли оттуда на Ивана Купала: русалки, лешие, водяные. Именно они затягивают в воду тех, кто рискнет искупаться.

Славянские народы взяли традицию празднования дня Ильи у византийцев. Они сравнивали Илью-пророка с византийским Перуном — громовержцем. Люди верили, что 2 августа, в Ильин день, пророк едет в колеснице по небесам и волей Божьей справедливо карает грешников. А делает он это, посылая град и молнии на неверующих, их скот и поля. А вот верующих Илья почитает и заботится о них. Разрешает супружеские ссоры, исцеляет, мирит родителей и детей, а также поливает их посевы дождем.

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