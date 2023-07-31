Что делать, если телефон упал в воду: ТОП-5 советов

Что делать, если телефон упал в воду

Со многими случалась неприятность ― телефон упал в воду. Что делать с телефоном в первую очередь, чтобы спасти после падения в воду? Следование описанным ниже инструкциям не заменит поход в сервисный центр, но их нужно обязательно выполнить, как только мобильный намокнет.

Телефон упал в воду: первая помощь

Первое, что нужно сделать после падения аппарата в воду или в любую другую жидкость, ― как можно скорее извлечь его из агрессивной для электроники среды и выключить.

За несколько секунд устройство не успеет промокнуть насквозь, но уже через 20 секунд вода проникнет везде, где не надо.

Если гаджет включен ― отключить. Смартфоны на Android выключаются долгим нажатием на клавишу питания, iPhone (iPad) ― долгим нажатием на клавишу питания и «домашнюю» кнопку.

Извлеките батарею из телефона. Делать это нужно быстро, даже если телефон не выключается. Если извлечь батарею не выходит ― оставьте, как есть, но обязательно выключите. Оставляйте телефон в разобранном виде. Эти меры снизят вероятность короткого замыкания. Достаньте из смартфона sim-карту, карту памяти. Карточки из-за влаги могут просто испортиться, например, покрыться налетом окиси и перестать работать. Снимите с гаджета все, что можно снять: чехлы, крышки, заглушки, чтобы максимально открыть для вентиляции внутренности телефона. Проследите, чтобы эти детали были сухими. Не двигайте устройство без необходимости, не нажимайте кнопки. Вода из-за этого может растечься по всему телефону. Не пытайтесь сразу включать телефон и проверять его работоспособность. Это может серьезно навредить: вода принесет больше проблем, если будет подан ток. Не пытайтесь просушить телефон феном, так как горячий воздух может навредить. На системной плате много места, где еще все равно останется влага, а от механического воздействия она может разлететься по всему устройству. Положите разобранный телефон в сухой рис, предварительно завернув его в сухую салфетку. Рис впитает в себя остатки влаги, которая может быть внутри аппарата. Оставьте на ночь.

Как правильно высушить телефон

Чаще всего для сушки используют рис. Благодаря его абсорбирующим свойствам он впитает в себя влагу. Лучше всего, если устройство пробудет в рисе несколько дней.

Вместо риса можно использовать силикагель. У сухих гранул сильные поглощающие качества. Насыпьте силикагель в глубокую емкость и поместите туда мокрый разобранный смартфон. Оставьте устройство в таком виде на несколько дней, после чего извлеките и проверьте его работоспособность.

Что делать, если у телефона не снимается аккумулятор

iPhone и многие новые модели смартфонов имеют несъемные аккумуляторы. В таком случае следует извлечь из устройства все карты, наушники и подержать разъемами вниз, чтобы дать воде стечь. После этого следует переходить к процедуре с рисом.

Обязательным финалом «спасения» телефона является неотложное обращение в сервисный центр. Несмотря на то, как быстро вы извлекли телефон из воды и просушили, ― чем больше будете затягивать с походом к мастеру, тем дороже обойдется ремонт.

Хуже всего, если телефон попал в сладкую воду/чай, ― по отзывам специалистов, такой ремонт один из самых сложных и сравниться может только с ремонтом после соленой морской воды.

