Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 Званый ужин
Званый ужин
Все проекты
ua

Что делать, если телефон упал в воду

31.07.2023

Со многими случалась неприятность ― телефон упал в воду. Что делать с телефоном в первую очередь, чтобы спасти после падения в воду? Следование описанным ниже инструкциям не заменит поход в сервисный центр, но их нужно обязательно выполнить, как только мобильный намокнет.

Что делать, если телефон упал в воду: ТОП-5 советов

Телефон упал в воду: первая помощь

Первое, что нужно сделать после падения аппарата в воду или в любую другую жидкость, ― как можно скорее извлечь его из агрессивной для электроники среды и выключить.

За несколько секунд устройство не успеет промокнуть насквозь, но уже через 20 секунд вода проникнет везде, где не надо.

Если гаджет включен ― отключить. Смартфоны на Android выключаются долгим нажатием на клавишу питания, iPhone (iPad) ― долгим нажатием на клавишу питания и «домашнюю» кнопку.

Что делать, если телефон упал в воду

  1. Извлеките батарею из телефона. Делать это нужно быстро, даже если телефон не выключается. Если извлечь батарею не выходит ― оставьте, как есть, но обязательно выключите. Оставляйте телефон в разобранном виде. Эти меры снизят вероятность короткого замыкания.
  2. Достаньте из смартфона sim-карту, карту памяти. Карточки из-за влаги могут просто испортиться, например, покрыться налетом окиси и перестать работать.
  3. Снимите с гаджета все, что можно снять: чехлы, крышки, заглушки, чтобы максимально открыть для вентиляции внутренности телефона. Проследите, чтобы эти детали были сухими. Не двигайте устройство без необходимости, не нажимайте кнопки. Вода из-за этого может растечься по всему телефону.
  4. Не пытайтесь сразу включать телефон и проверять его работоспособность. Это может серьезно навредить: вода принесет больше проблем, если будет подан ток.
  5. Не пытайтесь просушить телефон феном, так как горячий воздух может навредить. На системной плате много места, где еще все равно останется влага, а от механического воздействия она может разлететься по всему устройству.
  6. Положите разобранный телефон в сухой рис, предварительно завернув его в сухую салфетку. Рис впитает в себя остатки влаги, которая может быть внутри аппарата. Оставьте на ночь.

Как правильно высушить телефон

  • Чаще всего для сушки используют рис. Благодаря его абсорбирующим свойствам он впитает в себя влагу. Лучше всего, если устройство пробудет в рисе несколько дней.
  • Вместо риса можно использовать силикагель. У сухих гранул сильные поглощающие качества. Насыпьте силикагель в глубокую емкость и поместите туда мокрый разобранный смартфон. Оставьте устройство в таком виде на несколько дней, после чего извлеките и проверьте его работоспособность.

Что делать, если телефон упал в воду: ТОП-5 советов

Что делать, если у телефона не снимается аккумулятор

iPhone и многие новые модели смартфонов имеют несъемные аккумуляторы. В таком случае следует извлечь из устройства все карты, наушники и подержать разъемами вниз, чтобы дать воде стечь. После этого следует переходить к процедуре с рисом.

Обязательным финалом «спасения» телефона является неотложное обращение в сервисный центр. Несмотря на то, как быстро вы извлекли телефон из воды и просушили, ― чем больше будете затягивать с походом к мастеру, тем дороже обойдется ремонт.

Хуже всего, если телефон попал в сладкую воду/чай, ― по отзывам специалистов, такой ремонт один из самых сложных и сравниться может только с ремонтом после соленой морской воды.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Что делать, если телефон упал в воду: ТОП-5 советов
Телеканал СТБ

Тетяна Висоцька рекомендує: топ серіалів 2025 року, які варто додати до списку перегляду

 Что делать, если телефон упал в воду: ТОП-5 советов
Телеканал СТБ

Как выбрать рюкзак и канцелярию, чтобы ребёнок с радостью шёл в школу

 Что делать, если телефон упал в воду: ТОП-5 советов
Телеканал СТБ

Книжные новинки: любовный роман и фэнтези

 Что делать, если телефон упал в воду: ТОП-5 советов
Телеканал СТБ

Хорошее недорогое вино в Украине: обзор самых вкусных напитков

 Гринч
Телеканал СТБ

Лучшие новогодние мультики: рекомендации от Марины Боржемской

 Что делать, если телефон упал в воду: ТОП-5 советов
Телеканал СТБ

Как сделать рождественскую звезду на палке для колядования
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить