28 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 28 июля

28 июля в Украине отмечают несколько общественно важных праздников и среди них День украинской государственности. Кроме того, 28 июля чествуют Владимира Великого. Какие праздники 28 июля — читайте в материале STB.UA.

28 июля ― праздники:

День украинской государственности

День украинской государственности отмечают 28 июля. Этот праздник был основан в 2021 году, и впервые празднуется в 2022 году. Указ об утверждении Дня государственности президент подписал во время торжества ко Дню независимости 24 августа 2021 года. Окончательно Верховная Рада поддержала законопроект уже во время полномасштабной войны с россией в 2022 году. В комментарии к проекту говорится, что установление праздника будет способствовать утверждению наследственности более тысячелетней истории украинского государства, защите национальных интересов Украины в сфере информационной безопасности.

«В условиях вооруженной агрессии рф против Украины россия на высшем государственном уровне активно продвигает фейковый образ российского государства ― защитника традиционных ценностей, начатых при Киевской Руси ― православии, народности и государственности. В этой системе дезинформации украинцы не являются отдельным народом, который имеет более чем тысячелетнюю историю создания государства, а является составляющей триединого русского народа, а история Киевской Руси – этап российской государственности. Эти тезисы фактически становятся идеологическим поводом для обоснования продолжения вооруженной агрессии российской федерации против Украины», ― отмечается в пояснительной записке.

День Украинской государственности должен был быть выходным, однако на 2023 год в Украине отменили все дополнительные выходные за государственные и церковные праздники и отработку за них.

28 июля ― церковные праздники:

Святого князя Владимира Великого чествуют 28 июля каждый год. Владимир Великий, внебрачный сын Святослава Игоревича, взял трон Великого князя, объединил все княжества Киевской Руси и по дипломатическим соображениям крестил страну. Его чествуют в один день с Днем крещения Киевской Руси ― Украины. Государственный праздник установлен в Украине в рамках празднования 1020-летия крещения Киевской Руси согласно Указу Президента Украины Виктора Ющенко от 25 июля 2008 года № 668/2008 «О Дне крещения Киевской Руси – Украины». В комментарии к Указу указано, что Владимира Великого чествуют как основателя и покровителя украинской государственности, а крещение Киевской Руси ― важный шаг к признанию на международной арене.

«Это преемственность тысячелетней истории Украины, нашей нации и государства. Это неделимость Украинского народа и его единство вокруг идеи сильного государства и веры. Это соборность всех украинцев и всех украинских земель вокруг родной государственной и духовной столицы — Киева. Это большое присутствие Киева в мировой истории и его цивилизационное влияние на соседние земли и народы. Это единство нашего государственного и духовного начала», ― говорится в комментарии.

Владимир Великий считается равноапостольным святым в православной и католической церкви, жил он с 960/963 гг. по 1015 г. Официальных документов на канонизацию Владимира нет, однако 1635 киевский митрополит, основатель Киево-Могилянской академии Петр Могила стал чествовать «мощи Владимира Великого» которые он нашел в развалинах Десятинной церкви. С тех пор Владимир был провозглашен равноапостольным, поместным святым, патроном Киевской митрополии и Киевской Руси-Украины, которая находилась в то время в составе Короны Королевства Польского. Со стороны московских князей уже тогда были попытки похитить наследие украинцев. Они пробовали прославлять Владимира, чтобы связать Московское княжество с Киевской Русью ― как и в 21 веке, так и 500 лет назад на территории Московского княжества ничего не меняется.

28 июля ― День ангела:

Ежегодно 28 июля именины празднуют Агриппина, Андрей, Владимир, Петр и Матрона.

28 июля ― приметы и традиции:

Если гром гулко гремит, будет ливень.

Липа пожелтела – осень будет ранней.

Вечером туман — к дождю.

28 июля ― что можно делать и что нельзя делать:

28 июля нельзя жать, иначе нечистая сила замочит вам голову.

Все сказанные сегодня сплетни и сделанное зло вернется к вам сторицей.

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