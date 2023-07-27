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День медицинского работника 2023

27.07.2023

День медицинского работника — ежегодный праздник, дата празднования которого изменилась согласно указу президента Украины. Начиная с 2023 года, празднование будет проходить в июле. Когда День медика 2023 года в Украине? Все о дате и значении праздника – читайте в нашем материале STB.UA.

День медицинского работника 2023 в Украине: когда празднуют и история праздника

фото: Константин и Влада Либеровы

Когда день медика 2023?

Ранее праздник выпадал на третье воскресенье июня. 13 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал новый указ об изменении даты празднования Дня медика. Теперь День медицинского работника отмечается 27 июля.

Сфера здравоохранения имеет огромное значение в обеспечении жизненно принципиальных интересов человека, общества и страны. Преданность медицинских работников делу, оказание медицинской помощи, сохранение здоровья и спасение жизней людей – героизм, который проявляют работники медицинской службы каждый день.

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Уже не первый раз многие украинские медики будут праздновать профессиональный праздник на работе. Кто на передовой, кто в тылу. Но главное, что каждый будет выполнять дело своей жизни — спасать жизнь украинцев.

Не забудьте поздравить родных, знакомых или близких врачей. Поблагодарите за спасенные жизни и тяжелый труд! Празднования в этот день нет, но для врачей организуют мастер-классы, лекции и образовательные программы.

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