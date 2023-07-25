Заботиться о себе – наша обязанность перед самими собой: ведущая СТБ Надежда Матвеева о том, как улучшить качество жизни в условиях войны

24 июля отмечался Международный день заботы о себе. В сегодняшних реалиях, в условиях великой войны, заботиться о себе является сложной задачей. Не каждый из нас его выполняет, более того – откладывает на другое время. Однако ведущая телеканала СТБ Надежда Матвеева убеждена, что беспокоиться о своем физическом и ментальном здоровье сейчас особенно актуально. Как же питать любовь к себе в любых условиях – она поделилась в материале STB.UA.

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«В тяжелое время мы остро ощущаем основную потребность – выжить и жить дальше. Это кажется не чем-то обыденным и понятным, как в стабильные годы нашей жизни, а вызовом, который мы принимаем, – отметила Надежда. – А вот качество самой жизни зависит от нашего личного ресурса. Прежде всего, физическое и психологическое здоровье. Следует осознать, что на этот ресурс во многом влияет то, насколько мы умеем заботиться о себе».

Ведущая призналась, что под влиянием хронического стресса, как и многие украинцы, почувствовала ухудшение состояния здоровья из-за сбоя гормонального фона. В это время она осознала, что должна вернуться к прежним привычкам, которые помогали ей оставаться здоровой.

А именно: «Прежде всего – это поддержка водного баланса. Нужно пить достаточное количество воды каждый день. Также я обожаю прогулки. Они стали для меня спасением. Своеобразной пилюлей от повседневного стресса. Таким образом, я могу решать мысленно свои проблемы и вместе с этим улучшать физическое состояние. Кроме того, чтобы испытывать положительные эмоции, которые напрямую влияют на ментальное здоровье, я стараюсь поддерживать связь с вдохновляющими меня людьми. А вместо этого – и самой вдохновлять других людей. Это для меня очень важно».

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Еще одной значимой составляющей физического и ментального здоровья для Надежды является сон.

«К сожалению, полноценно выспаться нам сегодня мешают обстоятельства, но мы способны влиять на собственное самочувствие. Нужно формировать в себе привычку ложиться вовремя спать и отдыхать достаточно, насколько это сегодня возможно. Это долг всех украинок и украинцев – пытаться спать столько, сколько можно. Потому что сон есть путь к сохранению здоровья», – объяснила ведущая. «Заботиться о себе – это наша обязанность перед самими собой, – убеждена Надежда. – Советую также честно ответить себе, желательно в письменной форме, на вопрос: “Как улучшится моя жизнь, если я буду достаточно заботиться о себе?”. Пропишите несколько пунктов. Следующий вопрос, который стоит задать себе: “Как я могу дарить себе радость каждый день?”. Записывайте все, что доставляет вам удовольствие: от маленького до большого. Это и будет ключом к загадке: «Как я могу себя сегодня порадовать, чтобы от этого улучшилось мое состояние?»

«Заботьтесь о себе. Это ежедневная работа, которая доставляет и пользу, и удовольствие», – подытожила Надежда Матвеева.

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