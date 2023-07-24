24 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 24 июля

24 июля в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных праздников и среди них Международный день заботы о себе. Кроме того, 24 июля чествуют княгиню Ольгу. Какие праздники 24 июля — читайте в материале STB.UA.

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24 июля ― праздники:

День финансового работника в Украине

Международный день заботы о себе

День финансового работника в Украине отмечают 24 июля. Праздник избран и утвержден Указом президента Украины от 15 сентября в 2021 году. В Минфине объяснили, что выбрали дату 24 июля, потому что в этот день Православная Церковь Украины отмечает память Святой равноапостольной Ольги. Во время войны работники финансовой сферы делают все возможное для обеспечения работы украинской финансовой системы, поэтому их профессиональный праздник нельзя переоценить.

Международный день заботы о себе отмечают каждый год 24 июля. Международный день заботы о себе инициирован в 2011 году, и был разработан Международным фондом для содействия ухода как жизненно важной основы здоровья. Международный день заботы о себе должен показать все преимущества того, что происходит с нашим организмом, когда мы это делаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Забота о себе длится всю жизнь, а не только один день. Праздник 24 июля просто дает хороший фокус и возможность начать правильно беспокоиться о себе по определенной программе. Ежегодно Международный фонд предлагает новую тему праздника.

24 июля ― церковные праздники:

Княгиню Ольгу чествуют 24 июля каждый год. Место и дата рождения Ольги доподлинно неизвестны. Летописец «выдал» ее замуж за князя Игоря в 903 году. Пропагандисты в россии пытаются доказать происхождение Ольги из городов на Севере Киевской Руси, которые сейчас контролирует россия. Однако в самом деле, в начале Х века Ольга должна родиться, а не выйти замуж за Игоря ― чтобы годы ее правления и рождения Святослава выглядели физически возможными. Известно, что Ольга была верной женой Игоря и он воспринимал ее как партнершу. Она правила в его отсутствие, а потом жестоко отомстила древлянам, убившим ее мужа. Также Ольга наладила дипломатические отношения с Константинополем и получила там крещение. Благодаря ее решимости, Киевскую Русь воспринимали всерьез, пока она была Великой Княгиней. После возвращения в Киев Ольга начинает строить первые храмы. Однако христианство не получило распространения при Ольге, а ее сын Святослав остался язычником. Святая равноапостольная княгиня Ольга скончалась в 969 году. В отличие от Святослава Владимир Великий не только принял христианство, но и крестил Русь, чтобы получить влияние на международной арене. С течением времени ее останки были перенесены князем Владимиром в Десятинную церковь в Киеве.

24 июля ― День ангела:

Ежегодно 24 июля именины празднуют Аркадий, Евфимий, Никодим, Лев и Ольга.

24 июля ― приметы и традиции:

Гром гремит на Ольгу ― будет хорошо ловится рыба.

Птицы много поют ― к дождю.

24 июля ― что можно делать и что нельзя делать:

Нельзя справлять свадьбу;

Нельзя купаться в открытых водоемах;

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