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Какой сегодня праздник ― 22 июля

22.07.2023

22 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных дат. 22 июля чествуют Панкратия и Кирилла. Какие праздники 22 июля — читайте в материале STB.UA.

22 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

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22 июля ― церковные праздники:

  • Епископа Панкратия;
  • Мученика Кирилла;

Епископа Панкратия чествуют 22 июля ежегодно. Панкратий жил в начале I ст. н.э, стал епископом Тавромении, это современная Италия. Чествование этого святого совершается в православной церкви 9 июля или 22 по старому стилю. Панкратий ― ученик святого Петра, получил крещение в Антиохии от апостола Петра вместе со всей семьей. После этого Панкратий отправился в Иерусалим. Когда умерли родные Панкратия, он провел время в монашеских молитвах Богу в Понтийских горах. Наконец Панкратий был рукоположен Петром и Павлом в Киликии на епископа Тавроменийского. Через месяц построил городскую церковь, обратил всех тавроменийцев в христианство.

Мученика Кирилла чествуют 22 июля. Святой Кирилл был епископом в Гортинии, а умер от издевательства язычников, когда отказался предать веру. Правитель Лукий заставил принести жертву языческим богам. Кирилл твердо исповедовал христианскую веру и отказывался предавать ее. Тогда Лукий приговорил Кирилла к сожжению, но огонь не коснулся тела святого. Тогда собравшиеся язычники поверили в Бога, а Лукий смирился с чудом и отпустил Кирилла.

Кирилл продолжал вести проповеди и обращать язычников в христианскую веру. Слухи распространялись, пока правитель Горении не решил покончить с проповедью Кирилла. Мученик готов был принять свою судьбу, и сам положил голову под меч.

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22 июля ― День ангела:

Каждый год 22 июля День ангела празднуют Мария, Иван, Андрей, Константин, Кирилл, Александр, Федор Михаил, Болеслав, Кирилл, Панкратий и Федор.

22 июля ― приметы и традиции:

  • В народе 22 июля называли Панкратий ягодник или Черничный день.
  • В этот день активно собирали чернику. Считалось, что ягода обладает чудодейственными свойствами.
  • Если плохо виден месяц по ночам, лето будет пасмурным;
  • Много черники уродило ― морозы зимой начнутся рано и будут сильными.

22 июля ― что можно делать и что нельзя делать:

  • На Кирилла и Панкратия нельзя отказывать в помощи;
  • Нельзя пьянствовать и устраивать гулянки с драками на Кирилла и Панкратия.

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