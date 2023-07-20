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Работа украинских бизнесов, несмотря на войну. Сотрудничество черниговской швейной фабрики с компанией SkyUp.

20.07.2023

Сейчас эта швейная фабрика ТК STYLE на Черниговщине гудит как улей, несмотря на осаду города, обстрелы и остановку процессов. Все благодаря слаженной работе команды и сотрудничеству с международными и украинскими компаниями.

Таким примером возобновления контрактов и поддержки со стороны украинских бизнесов стало сотрудничество с SkyUp. Директор швейной фабрики ТК STYLE рассказывает, что сейчас на фабрике отшивается новая форма для экипажей, которые, несмотря на закрытое небо Украины, сейчас летают за границей. Вместе с партнерами имеют общие ценности – это объединение усилий для совместной Победы. Для швейной фабрики ТК STYLE на Черниговщине это не просто сотрудничество – это еще и возможность развиваться, а также обеспечивать работой своих сотрудников и не только.

Ольга Цареградская – руководитель консалтингового агентства в сфере моды Frame Fashion, утверждает, что это миссия такой команды компании SkyUp – поддерживать украинских производителей. Сердце команды находится именно в Киеве, поэтому ждали момента, когда появится свет в Чернигове, когда будет топливо, чтобы разместить заказ и поддержать команду. В компании понимали, что нужно объединять усилия, чтобы не останавливаться и не сдаваться.

Video: Работа украинских бизнесов, несмотря на войну. Сотрудничество черниговской швейной фабрики с компанией SkyUp.


Швейная фабрика ТК STYLE на Черниговщине гудит как улей, несмотря на осаду города, обстрелы и остановку процессов. Все благодаря слаженной работе команды и сотрудничеству с международными и украинскими компаниями.

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