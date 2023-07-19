19 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 19 июля

19 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них День тренера Украины. Кроме того, 19 июля чествуют Сысоя Схимника. Какие праздники 19 июля — читайте в материале STB.UA.

19 июля ― праздник:

Всемирный день фотографа;

День тренера в Украине;

Всемирный день фотографа отмечается ежегодно 19 июля. Это профессиональный праздник фотографов, которые выбрали себе такую ​​профессию для заработка на жизнь. Дата празднования связана с тем, что в 1822 году 19 июля французский ученый Жозеф Ньепс сделал первую в мире фотографию. Это был снимок его обеденного стола на заднем дворе. Выдержка снимка составила 8 часов. Однако фотография прошла большой исторический путь даже к массивным приборам, которые демонстрируют в «исторических» фильмах. Первый негативный снимок был изобретен только через 17 лет после этого ― это сделал Фокс Талбот в 1839 году. Первый портрет с использованием электрического света для сокращения времени выдержки был сделан в 1879 году Левицким. Выдержка составила уже 15 секунд. История цифровой фотографии начинается с камеры Mavica, выпущенной компанией Sony в 1981 году, однако первую цифровую камеру выпустила Kodak ― она записывала изображения на аудиокассету. А понятие мегапикселя появилось только в 1984 году. Сейчас новейшие смартфоны имеют камеры, по 100 мегапикселей, и он помещается в ладонь. А прошло всего 100 лет от изобретения фото.

День тренера в Украине отмечают 19 июля каждый год. До 2021 году праздник отмечался 30 октября. 24 июня 2021 года был подписан Указ Президента №263/2021, в котором отмечалось «Установить в Украине профессиональный праздник ― День тренера», который будут отмечать ежегодно 19 июля. Это изменение дат связано с двумя событиями ― 30 октября День тренера сейчас празднуют в россии и именно 19 июля 1996 Украина впервые приняла участие в Олимпийских играх как независимое государство. Кроме того, Всемирный день тренера отмечают 24 августа. Впервые идея профессионального спортивного праздника появилась в 1999 году у представителей Федерации спортивной и художественной гимнастики Украины. День тренера ― это профессиональный праздник, и чаще всего в его честь тренеры спортсменов получают соответствующие отличия за свои заслуги.

19 июля ― церковный праздник:

Преподобного Сысоя Великого Киево-Печерского чествуют ежегодно 19 июля. Преподобный Сысой ― православный святой, монах Печерского монастыря. Его еще называют Сысой Схимник. Он жил в 13-14 веках, однако полной его биографии не существует, например, неизвестно, откуда он родом и кто его родители. До принятия рясы Сысой был канонархом. Сысой был постником, победил все страсти тела и духа, получил великую благодать от Бога. Все, кто его знал, удивлялись его воздержанию. Он предсказал день своей смерти, а похоронили его в монастыре ― его нетленные мощи находятся в Дальних пещерах. После смерти его канонизировали как святого.

19 июля ― День ангела:

Ежегодно День ангела 19 июля отмечают Аввакум, Антоний, Валентин, Василий, Иннокентий, Исидор, Иулиания, Лукиан и Марфа.

19 июля ― приметы и традиции:

Проблема, возникшая 19 июля, скоро решится сама собой.

Если на Сысоя пожелтели листья ― к скорой осени.

19 июля ― что можно делать и что нельзя:

В Сысоев день нельзя спешить, иначе начатое дело окончится фиаско.

Женщинам нельзя заниматься домашней работой ― сегодня убирают и готовят еду мужчины.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ