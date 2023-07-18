Лимонад: пошаговый рецепт

Лимонад: рецепт от Екатерины Песковой
18.07.2023
Ничто так не освежает в жару как лимонад. Своим любимым рецептом лимонада поделилась финалистка «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Пескова. Пошаговый рецепт приготовления лимонада читайте в материале.
Ингредиенты:
- лайм – 1 шт.
- лимон – 1 шт.
- зеленый базилик (можно заменить мятой)
- сахар – 100 г
- вода – 2 л
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Приготовление:
- Нарезаем лайм и лимон с кожурой и отправляем в блендер.
- Отрываем листья базилика от ножки и также отправляем в блендер.
- В блендер добавляем сахар и заливаем 0,5 л воды. Взбиваем.
- Процеживаем напиток через сито с добавлением оставшейся воды.
Приятного аппетита!
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