17 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 17 июля
17.07.2023
17 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них День металлурга. Кроме того, 17 июля чествуют священномученика Павла Гойдича; святого Андрея, епископа Критского; преподобной Марфы. Какие праздники 17 июля читайте в материале STB.UA.
17 июля ― праздник:
- День металлурга (День работников металлургической и горнодобывающей промышленности). Этот праздник был учрежден в 2006 году действующим президентом Виктором Ющенко. Цель — поддержка инициативы работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины.
- Всемирный день эмоджи. Сегодня, 17 июля, отмечается Всемирный день эмоджи. Этот день отмечают ежегодно с 2014 года и в основном в Интернете. Праздник придумал Джереми Берг.
- Всемирный день международного правосудия. Также отмечается как День международного уголовного или Международный день правосудия. Отмечается 17 июля с 2010 года в годовщину принятия Римского устава – договора, которым создан Международный уголовный суд. День основан 1 июня 2010 года на Конференции по обзору Римского устава, состоявшейся в Кампале (Уганда), Ассамблеей государств-участников.
17 июля ― церковный праздник:
- Священномученика Павла Гойдича, святого епископа Андрея Критского, Преподобной Марфы;
- 17 июля ― День ангела: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Евфимий, Мария, Марфа, Николай, Ольга, Татиана, Феодор, Феодот.
17 июля ― приметы и традиции:
Традиции:
- 17 июля в народе был известен как Наливы, поскольку к этому времени на полях произрастали озимые культуры. Почитали овес, по погоде судили о предстоящем урожае.
- Обычно днем 17 июля шли достаточно сильные дожди, но для крестьян именно «андриевский» дождь был очень желательным, ведь он помогал получить богатый урожай зерновых культур. Были и некоторые приметы, которым уделялось внимание.
- Вообще-то этот день принято проводить со своей второй половинкой. Ссориться нельзя, иначе святой Андрей может развести пару.
- На Андрея Налива люди проводят обряды призыва дождя. Косят траву на сено, убирают озимые культуры. Готовят овсяную кашу с маслом, овсяный кисель.
Приметы:
- Много пчел – примета, которая означает, что зимой будет достаточно холодно.
- Появились 17 июля желтые листья на деревьях – будет ранняя осень.
- Какая погода на Андрея – такова она будет и на Калинника (11 августа).
- Говорят, что на Андрея «овес до половины дорос», если овес растет плохо, то стоит ждать небогатого урожая.
17 июля ― что можно делать и что нельзя делать:
- Не стоит в этот день брать или давать взаймы.
- Нельзя также начинать новые дела.
- Совершать большие покупки. Все приобретенное в этот день может быстро выйти из строя или понравиться.
- Отдавать в ремонт обуви, особенно если вы собираетесь путешествовать.
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