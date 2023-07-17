Тонкий лаваш: рецепт от Владимира Ярославского
17.07.2023
Хотите чем-нибудь заменить хлеб? Секрет приготовления настоящего лаваша раскрыл судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский. Подробный рецепт лаваша читайте в материале STB.UA.
Ингредиенты:
- 480 г муки
- 100 мл кипятка
- 200 мл теплой воды
- 8 г соли (1 ч. л. с горкой)
- 20 мл растительного масла
- мука на подпыл
Способ приготовления:
- Просеиваем муку и добавляем в нее соль, перемешиваем все и вливаем 100 мл кипятка.
- Замешиваем тесто деревянной лопаткой.
- Когда мука немного возьмет воды, добавляем вторую часть воды и растительное масло.
- Вымешиваем тесто еще минут 5, чтобы оно стало гладким, и отставляем его на 30 минут «отдохнуть».
- Разделяем тесто на 12―14 кусочков. Формируем из них шарики и накрываем их полотенцем, чтобы не заветривались.
- Раскатываем каждый шарик на небольшом количестве муки довольно тоненько. Обычно тесто наматывают на скалку и таким образом делают листы теста тоньше.
- Подготавливаем 2 слегка влажных полотенца
- Сковороду (лучше брать с толстым дном) разогреваем на огне выше среднего.
- На сухую сковороду кладем лаваш и через 10―15 секунд быстренько переворачиваем, держим еще 10―15 секунд и затем снова переворачиваем, чтобы пропечь с каждой стороны 2 раза. Нужно получить маленькие поджаренные пузырьки.
- Готовый лаваш снимаем на влажное полотенце, немного сбрызгиваем его водой и накрываем другим влажным полотенцем.
- Храним лаваш завернутым в двойное полотенце, сбрызнутым водой в пакете в холодильнике до 6 суток.
Приятного аппетита!
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