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Тонкий лаваш: рецепт от Владимира Ярославского

17.07.2023

Хотите чем-нибудь заменить хлеб? Секрет приготовления настоящего лаваша раскрыл судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский. Подробный рецепт лаваша читайте в материале STB.UA.

Тонкий лаваш: рецепт

Ингредиенты:

  • 480 г муки
  • 100 мл кипятка
  • 200 мл теплой воды
  • 8 г соли (1 ч. л. с горкой)
  • 20 мл растительного масла
  • мука на подпыл

Способ приготовления:

  1. Просеиваем муку и добавляем в нее соль, перемешиваем все и вливаем 100 мл кипятка.
  2. Замешиваем тесто деревянной лопаткой.
  3. Когда мука немного возьмет воды, добавляем вторую часть воды и растительное масло.
  4. Вымешиваем тесто еще минут 5, чтобы оно стало гладким, и отставляем его на 30 минут «отдохнуть».
  5. Разделяем тесто на 12―14 кусочков. Формируем из них шарики и накрываем их полотенцем, чтобы не заветривались.
  6. Раскатываем каждый шарик на небольшом количестве муки довольно тоненько. Обычно тесто наматывают на скалку и таким образом делают листы теста тоньше.
  7. Подготавливаем 2 слегка влажных полотенца
  8. Сковороду (лучше брать с толстым дном) разогреваем на огне выше среднего.
  9. На сухую сковороду кладем лаваш и через 10―15 секунд быстренько переворачиваем, держим еще 10―15 секунд и затем снова переворачиваем, чтобы пропечь с каждой стороны 2 раза. Нужно получить маленькие поджаренные пузырьки.
  10. Готовый лаваш снимаем на влажное полотенце, немного сбрызгиваем его водой и накрываем другим влажным полотенцем.
  11. Храним лаваш завернутым в двойное полотенце, сбрызнутым водой в пакете в холодильнике до 6 суток.

Приятного аппетита!

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