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Какой сегодня праздник ― 16 июля

16.07.2023

16 июля в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных праздников и среди них День бухгалтера. Кроме того, 16 июля чествуют мученика Якинта, святого Анатолия, патриарха Царьграда. Какие праздники 16 июля читайте в материале STB.UA.

16 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

16 июля ― праздник:

  • День бухгалтера в Украине. Дата избиралась не случайно, ведь именно в этот летний день 1999 года правительством был принят закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».
  • День принятия Декларации о суверенитете Украины. Документ провозгласил суверенитет Украины как верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти республики в пределах ее территории, независимость и равноправие во внешних отношениях. Декларация стала важным шагом на пути независимости. Базовые положения этого документа стали основой законодательных актов государственного значения – Конституции и законов Украины.

16 июля ― церковный праздник:

  • Святого Анатолия патриарха Цареградского,
  • День маков,
  • день святых мучеников Мокия и Демида

16 июля ― День ангела:

Александр, Анатолий, Василий, Иоанн, Константин, Марк, Никодим, Филипп

16 июля ― приметы и традиции:

Традиции:

  • 16 июля – Маков день, Мокий и Демид. В целом, этот день считали несчастливым, а потому 16 июля старались не браться за новые дела.
  • Именно в маков день крестьяне отправлялись собирать Мак.
  • Если же в Маков день начинался дождь, а дожди в этот период бывают часто, крестьяне на лугах приводили своих детей, которые бегали с непокрытой головой вокруг стогов и просили, чтобы дожди прогнали Стожары.

Приметы:

  • Мошки и комары вьются кругами – примета того, что в ближайшие семь дней установится хорошая погода
  • Паук выходит из гнезда и ткнет новую длинную паутину — в хорошую погоду.
  • Комары летают роем – в хорошую погоду

16 июля ― что можно делать и что нельзя делать:

  • В этот день не стоит спать до полудня, ведь наши предки верили, что таким образом можно проспать всю жизнь;
  • Не стоит обижать и обижаться на родных и близких по пустякам;
  • Сегодня не стоит быть безразличными к нуждающимся;
  • 16 июля не стоит брать ничего взаймы, чтобы не провести целое лето в нищете.

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