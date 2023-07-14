14 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 14 июля

14 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников. 14 июля чествуют Косму и Демьяна. Какие праздники 14 июля — читайте в материале STB.UA.

14 июля церковный праздник:

Косма и Демьян, известные нам как Кузьма и Демьян. Они жили во второй половине III – начале IV века на территории Малой Азии. Они являлись чудотворцами и врачами. День Кузьмы и Демьяна считали девичьим праздником, который отмечали с размахом, устраивая Кузьминскую вечерю.

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14 июля ― День ангела:

14 июля День ангела празднуют Ангелина, Алексий, Аркадий, Василий, Дамиан, Иоанн, Косма, Константин, Лев, Никодим, Петр.

14 июля ― приметы и традиции:

Если в этот день прополоть огород, то сорняков не будет.

Кузьма и Демьян пришли, на сенокос пошли.

14 июля ― что можно делать и что нельзя делать:

Грех работать в кузнице и заниматься рукоделием.

Нельзя выливать на улицу воду, в которой купали новорожденного.

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