Veteran Hub запускает подкасты об опыте воинов и тех, кто ждет любимых с войны

Veteran Hub запускає подкасти про досвід воїнів та тих, хто чекає на коханих з війни
14.07.2023
Ведущая СТБ Надежда Матвеева стала амбассадором убежища во Львове
Фонд Елены Пинчук объявляет набор на второй поток проекта Regeneration для женщин, нуждающихся в восстановлении ментального здоровья и поддержании эмоционального состояния
Фонд Елены Пинчук представит лимитированную благотворительную коллекцию аксессуаров с известным британским брендом Aspinal of London
В Дніпрі відкрився реабілітаційний центр національної мережі RECOVERY, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками
Starlight Media реалізує стратегію з підтримки ветеранів та ветеранок російсько-української війни та закликає бізнес долучитись
Veteran Hub відкрив оновлений простір у Києві